"خميس ماطر" في 7 محافظات بجازان والدفاع المدني يدعو للحذر

تنبيه الأرصاد: رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب)، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدن.