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عاماً آخر.. "تعليم مكة" تمدّد لعدد 59 من قياداته بمختلف الإدارات والأقسام

أصدر مدير تعليم مكة المكرمة قراراً إدارياً يقضي بتمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية في مختلف إدارات وأقسام الإدارة التعليمية بالمنطقة.

وشمل القرار تمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية وعددهم 59، في مختلف الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم بتعليم مكة المكرمة.

وتضمن قرار التمديد لمدة عام حتى تاريخ 30/ 12/ 1442.

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عاماً آخر.. "تعليم مكة" تمدّد لعدد 59 من قياداته بمختلف الإدارات والأقسام
سبق

أصدر مدير تعليم مكة المكرمة قراراً إدارياً يقضي بتمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية في مختلف إدارات وأقسام الإدارة التعليمية بالمنطقة.

وشمل القرار تمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية وعددهم 59، في مختلف الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم بتعليم مكة المكرمة.

وتضمن قرار التمديد لمدة عام حتى تاريخ 30/ 12/ 1442.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
05:19 PM

عاماً آخر.. "تعليم مكة" تمدّد لعدد 59 من قياداته بمختلف الإدارات والأقسام

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,563

أصدر مدير تعليم مكة المكرمة قراراً إدارياً يقضي بتمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية في مختلف إدارات وأقسام الإدارة التعليمية بالمنطقة.

وشمل القرار تمديد تكليف القيادات التعليمية والإدارية وعددهم 59، في مختلف الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم بتعليم مكة المكرمة.

وتضمن قرار التمديد لمدة عام حتى تاريخ 30/ 12/ 1442.

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