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بيشة.. جراحة تُنقذ مصاباً في حادث مروري من شلل الأطراف السفلية

أجراها فريق متخصص بمستشفى الملك عبدالله.. تحسنت حالته الصحية ويؤهل

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إعادة الحركة لمصاب في حادث مروري.
وأوضحت "صحة بيشة" قائلة: إن المصاب وصل لقسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله، حيث تم إجراء الفحوص الطبية اللازمة، واتضحت إصابته بكسر مع خلع بالفقرة الظهرية الثانية عشرة وشلل بالطرفين السفليين.
وعلى إثرها، قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية تم خلالها عمل رد مع تثبيت جراحي خلفي للفقرة المكسورة.
وأضافت: وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وتحسنت حالة المريض مع رجوع الحركة جزئياً لعضلات الفخذين وما زال المريض تحت العلاج الطبيعى والتأهيل.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً، وتتوفر به كل التخصصات الطبية.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيشة.. جراحة تُنقذ مصاباً في حادث مروري من شلل الأطراف السفلية
سبق

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إعادة الحركة لمصاب في حادث مروري.
وأوضحت "صحة بيشة" قائلة: إن المصاب وصل لقسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله، حيث تم إجراء الفحوص الطبية اللازمة، واتضحت إصابته بكسر مع خلع بالفقرة الظهرية الثانية عشرة وشلل بالطرفين السفليين.
وعلى إثرها، قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية تم خلالها عمل رد مع تثبيت جراحي خلفي للفقرة المكسورة.
وأضافت: وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وتحسنت حالة المريض مع رجوع الحركة جزئياً لعضلات الفخذين وما زال المريض تحت العلاج الطبيعى والتأهيل.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً، وتتوفر به كل التخصصات الطبية.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:29 AM

بيشة.. جراحة تُنقذ مصاباً في حادث مروري من شلل الأطراف السفلية

أجراها فريق متخصص بمستشفى الملك عبدالله.. تحسنت حالته الصحية ويؤهل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إعادة الحركة لمصاب في حادث مروري.
وأوضحت "صحة بيشة" قائلة: إن المصاب وصل لقسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله، حيث تم إجراء الفحوص الطبية اللازمة، واتضحت إصابته بكسر مع خلع بالفقرة الظهرية الثانية عشرة وشلل بالطرفين السفليين.
وعلى إثرها، قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية تم خلالها عمل رد مع تثبيت جراحي خلفي للفقرة المكسورة.
وأضافت: وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح وتحسنت حالة المريض مع رجوع الحركة جزئياً لعضلات الفخذين وما زال المريض تحت العلاج الطبيعى والتأهيل.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً، وتتوفر به كل التخصصات الطبية.
وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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