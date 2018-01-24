هجوم حوثي يتحول إلى انتكاسة.. مقتل 5 متمردين وأسر قائدَين كبيرَين بتعز

الجيش اليمني لا يزال يحاصر مجموعة متسللين

قُتل 5 متمردين من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب 11 آخرون، وأُسر قائدان كبيران بالميليشيا، اليوم (الخميس)، خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش الوطني اليمني في جبهة مقبنة غرب تعز.



وأفاد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن جنود الجيش الوطني تصدوا لهجوم الميليشيا على مواقعهم في جبل صبري وجبال العويد بعد اشتباكات استمرت 6 ساعات.



ولفت "الخليدي" إلى أن الجيش الوطني أسر قائد الهجوم القيادي المتحوث أبو العز، والقيادي بالميليشيا محمد عبدالله الذي عينه الحوثيون مديرًا لأمن مديرية جبل حبشي وأحد قادة الهجوم، وذلك خلال الحصار الذي يفرضه الجيش على مجموعة من المتسللين في جبال العويد.



وأشار إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في العقام والعارضة وجواعة؛ حيث تحاول الميليشيا فك الحصار عن مجموعة من عناصرها في جبال العويد في جبهة مقبنة غرب المدينة.