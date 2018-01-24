النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

هجوم حوثي يتحول إلى انتكاسة.. مقتل 5 متمردين وأسر قائدَين كبيرَين بتعز

الجيش اليمني لا يزال يحاصر مجموعة متسللين

قُتل 5 متمردين من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب 11 آخرون، وأُسر قائدان كبيران بالميليشيا، اليوم (الخميس)، خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش الوطني اليمني في جبهة مقبنة غرب تعز.

وأفاد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن جنود الجيش الوطني تصدوا لهجوم الميليشيا على مواقعهم في جبل صبري وجبال العويد بعد اشتباكات استمرت 6 ساعات.

ولفت "الخليدي" إلى أن الجيش الوطني أسر قائد الهجوم القيادي المتحوث أبو العز، والقيادي بالميليشيا محمد عبدالله الذي عينه الحوثيون مديرًا لأمن مديرية جبل حبشي وأحد قادة الهجوم، وذلك خلال الحصار الذي يفرضه الجيش على مجموعة من المتسللين في جبال العويد.

وأشار إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في العقام والعارضة وجواعة؛ حيث تحاول الميليشيا فك الحصار عن مجموعة من عناصرها في جبال العويد في جبهة مقبنة غرب المدينة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
هجوم حوثي يتحول إلى انتكاسة.. مقتل 5 متمردين وأسر قائدَين كبيرَين بتعز
سبق

قُتل 5 متمردين من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب 11 آخرون، وأُسر قائدان كبيران بالميليشيا، اليوم (الخميس)، خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش الوطني اليمني في جبهة مقبنة غرب تعز.

وأفاد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن جنود الجيش الوطني تصدوا لهجوم الميليشيا على مواقعهم في جبل صبري وجبال العويد بعد اشتباكات استمرت 6 ساعات.

ولفت "الخليدي" إلى أن الجيش الوطني أسر قائد الهجوم القيادي المتحوث أبو العز، والقيادي بالميليشيا محمد عبدالله الذي عينه الحوثيون مديرًا لأمن مديرية جبل حبشي وأحد قادة الهجوم، وذلك خلال الحصار الذي يفرضه الجيش على مجموعة من المتسللين في جبال العويد.

وأشار إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في العقام والعارضة وجواعة؛ حيث تحاول الميليشيا فك الحصار عن مجموعة من عناصرها في جبال العويد في جبهة مقبنة غرب المدينة.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
05:50 PM

هجوم حوثي يتحول إلى انتكاسة.. مقتل 5 متمردين وأسر قائدَين كبيرَين بتعز

الجيش اليمني لا يزال يحاصر مجموعة متسللين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
328

قُتل 5 متمردين من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأصيب 11 آخرون، وأُسر قائدان كبيران بالميليشيا، اليوم (الخميس)، خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش الوطني اليمني في جبهة مقبنة غرب تعز.

وأفاد قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن جنود الجيش الوطني تصدوا لهجوم الميليشيا على مواقعهم في جبل صبري وجبال العويد بعد اشتباكات استمرت 6 ساعات.

ولفت "الخليدي" إلى أن الجيش الوطني أسر قائد الهجوم القيادي المتحوث أبو العز، والقيادي بالميليشيا محمد عبدالله الذي عينه الحوثيون مديرًا لأمن مديرية جبل حبشي وأحد قادة الهجوم، وذلك خلال الحصار الذي يفرضه الجيش على مجموعة من المتسللين في جبال العويد.

وأشار إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في العقام والعارضة وجواعة؛ حيث تحاول الميليشيا فك الحصار عن مجموعة من عناصرها في جبال العويد في جبهة مقبنة غرب المدينة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,765
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,437
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,613
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,553

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة