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كورونا.. 2980 إصابة مؤكدة جديدة في المكسيك و1637 بكوريا الجنوبية و27 بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 2980 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و211 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك أمس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد قد بلغ ثلاثة ملايين و681960؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 278801.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و6 وفيات.

وأشار مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد قد بلغ 319 ألفًا و777؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2513.

الصين

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 96258؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

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كورونا.. 2980 إصابة مؤكدة جديدة في المكسيك و1637 بكوريا الجنوبية و27 بالصين
سبق

سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 2980 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و211 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك أمس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد قد بلغ ثلاثة ملايين و681960؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 278801.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و6 وفيات.

وأشار مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد قد بلغ 319 ألفًا و777؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2513.

الصين

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 96258؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
08:29 AM

كورونا.. 2980 إصابة مؤكدة جديدة في المكسيك و1637 بكوريا الجنوبية و27 بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المكسيك خلال الساعات الـ24 الماضية، 2980 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و211 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة بالمكسيك أمس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد قد بلغ ثلاثة ملايين و681960؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 278801.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و6 وفيات.

وأشار مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد قد بلغ 319 ألفًا و777؛ فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2513.

الصين

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 96258؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

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