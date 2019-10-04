النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة "إيمان" بين الخاص والعام.. "المجرشي" يواصل مطالباته بالحقيقة و"صحة جازان" لا ترد

قال: "الصحة" لم تسلمني أي موعد أو تقرير نهائي بنتيجة التحقيقات حتى الآن

أكد المواطن محمد المجرشي، لـ"سبق"، أنه مستمر في مطالباته لصحة جازان للكشف عن نتائج التحقيقات ومسببات الوفاة الرئيسة لزوجته التي توفيت في مستشفى أحد المسارحة بعد تلقيها علاجًا في مستشفى خاص، وذلك بعدما أعلنت "الصحة" أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية قبل بداية التحقيقات الدقيقة في مسبباتها، كما تقول "الصحة".

وقال المواطن محمد المجرشي لـ"سبق": "واصلت المراجعة والمطالبة لصحة جازان، لكني لم أجد نتيجة تكشف ما تعرضت له زوجتي إيمان ولقيت حتفها بسببه، حيث كنت أطالب بكشف ما

تلقته من المستوصف الخاص والمستشفى العام في أحد المسارحة، ولكني لم أتلق أي جديد".

وقال: "آخر شيء تبلغت به وأبلغوني أنه بالنسبة للدكتورة في المستوصف الخاص والدكتور مستشفى عام تم منعهما من السفر وهما رهن التحقيق، وهذا حسب الكلام الذي تبلغته فقط، لكن "الصحة" لم تسلمني أي موعد أو تقرير نهائي بنتيجة التحقيقات حتى الآن".

وحول القرار والإجراءات المتخذة بحق الطبيب والطبيبة في المستوصف الخاص والمستشفى الحكومي، طالبت "سبق" المتحدث باسم "صحة جازان" بالرد على الاستفسارات قبل تسعة أيام دون رد منه حتى وقت نشر هذا الخبر.

يُشار إلى أن زوجة المجرشي تعرضت لحادثة أليمة تفاعل معها المجتمع بعدما ذهبت لمستوصف خاص تعاني بسبب زكام وآلام الحلق، وتلقت أدوية حسب حديث زوجها، وتدهورت حالتها فورًا ونقلها الهلال الأحمر من الشارع إلى مستشفى أحد المسارحة، حيث وجّه "المجرشي" تهمة الإهمال لطبيب في المستشفى الأخير.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان قالت في بيان صحفي "إن الحالة -رحمها الله- تم استقبالها بمركز خاص بمحافظة أحد المسارحة بتاريخ 31 /8/ 2019 الساعة السابعة والنصف مساء تعاني بسبب بعض الأعراض، إضافة إلى تاريخ مرضي مزمن، وتم تقديم الإجراءات الطبية، وطلب إحالة الحالة لتلقي الخدمات بمستوى "مستشفى" لاستكمال العلاج، ولكن تم خروج المريضة من المركز عند الساعة التاسعة مساء في اليوم ذاته".

وأضافت: "أحضرت الحالة من قِبل الهلال الأحمر إلى طوارئ مستشفى أحد المسارحة، وهي في حالة طارئة حرجة، وتم البدء بإعطاء المريضة العلاجات اللازمة، وحجز إحالتها لمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وقبول الحالة على نظام إحالتي، إلا أن عملية التحويل لم تتم بسبب عدم استقرار الحالة".

وتابعت الصحة: "استمرت عملية علاج وإنعاش الحالة، إلا أن الحالة لم تستجب، ودخلت في صدمة قلبية، وأعلن عن وفاتها اليوم التالي"، مضيفة: "تقدم زوج المتوفاة -رحمها الله- بشكوى رسمية، وتم إحالتها للجهات المختصة تماشيًا مع نظام مزاولة المهن الصحية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفاة "إيمان" بين الخاص والعام.. "المجرشي" يواصل مطالباته بالحقيقة و"صحة جازان" لا ترد
سبق

أكد المواطن محمد المجرشي، لـ"سبق"، أنه مستمر في مطالباته لصحة جازان للكشف عن نتائج التحقيقات ومسببات الوفاة الرئيسة لزوجته التي توفيت في مستشفى أحد المسارحة بعد تلقيها علاجًا في مستشفى خاص، وذلك بعدما أعلنت "الصحة" أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية قبل بداية التحقيقات الدقيقة في مسبباتها، كما تقول "الصحة".

وقال المواطن محمد المجرشي لـ"سبق": "واصلت المراجعة والمطالبة لصحة جازان، لكني لم أجد نتيجة تكشف ما تعرضت له زوجتي إيمان ولقيت حتفها بسببه، حيث كنت أطالب بكشف ما

تلقته من المستوصف الخاص والمستشفى العام في أحد المسارحة، ولكني لم أتلق أي جديد".

وقال: "آخر شيء تبلغت به وأبلغوني أنه بالنسبة للدكتورة في المستوصف الخاص والدكتور مستشفى عام تم منعهما من السفر وهما رهن التحقيق، وهذا حسب الكلام الذي تبلغته فقط، لكن "الصحة" لم تسلمني أي موعد أو تقرير نهائي بنتيجة التحقيقات حتى الآن".

وحول القرار والإجراءات المتخذة بحق الطبيب والطبيبة في المستوصف الخاص والمستشفى الحكومي، طالبت "سبق" المتحدث باسم "صحة جازان" بالرد على الاستفسارات قبل تسعة أيام دون رد منه حتى وقت نشر هذا الخبر.

يُشار إلى أن زوجة المجرشي تعرضت لحادثة أليمة تفاعل معها المجتمع بعدما ذهبت لمستوصف خاص تعاني بسبب زكام وآلام الحلق، وتلقت أدوية حسب حديث زوجها، وتدهورت حالتها فورًا ونقلها الهلال الأحمر من الشارع إلى مستشفى أحد المسارحة، حيث وجّه "المجرشي" تهمة الإهمال لطبيب في المستشفى الأخير.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان قالت في بيان صحفي "إن الحالة -رحمها الله- تم استقبالها بمركز خاص بمحافظة أحد المسارحة بتاريخ 31 /8/ 2019 الساعة السابعة والنصف مساء تعاني بسبب بعض الأعراض، إضافة إلى تاريخ مرضي مزمن، وتم تقديم الإجراءات الطبية، وطلب إحالة الحالة لتلقي الخدمات بمستوى "مستشفى" لاستكمال العلاج، ولكن تم خروج المريضة من المركز عند الساعة التاسعة مساء في اليوم ذاته".

وأضافت: "أحضرت الحالة من قِبل الهلال الأحمر إلى طوارئ مستشفى أحد المسارحة، وهي في حالة طارئة حرجة، وتم البدء بإعطاء المريضة العلاجات اللازمة، وحجز إحالتها لمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وقبول الحالة على نظام إحالتي، إلا أن عملية التحويل لم تتم بسبب عدم استقرار الحالة".

وتابعت الصحة: "استمرت عملية علاج وإنعاش الحالة، إلا أن الحالة لم تستجب، ودخلت في صدمة قلبية، وأعلن عن وفاتها اليوم التالي"، مضيفة: "تقدم زوج المتوفاة -رحمها الله- بشكوى رسمية، وتم إحالتها للجهات المختصة تماشيًا مع نظام مزاولة المهن الصحية".

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
02:05 AM

وفاة "إيمان" بين الخاص والعام.. "المجرشي" يواصل مطالباته بالحقيقة و"صحة جازان" لا ترد

قال: "الصحة" لم تسلمني أي موعد أو تقرير نهائي بنتيجة التحقيقات حتى الآن

A A A
محمد المواسي - جازان
5
3,040

أكد المواطن محمد المجرشي، لـ"سبق"، أنه مستمر في مطالباته لصحة جازان للكشف عن نتائج التحقيقات ومسببات الوفاة الرئيسة لزوجته التي توفيت في مستشفى أحد المسارحة بعد تلقيها علاجًا في مستشفى خاص، وذلك بعدما أعلنت "الصحة" أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية قبل بداية التحقيقات الدقيقة في مسبباتها، كما تقول "الصحة".

وقال المواطن محمد المجرشي لـ"سبق": "واصلت المراجعة والمطالبة لصحة جازان، لكني لم أجد نتيجة تكشف ما تعرضت له زوجتي إيمان ولقيت حتفها بسببه، حيث كنت أطالب بكشف ما

تلقته من المستوصف الخاص والمستشفى العام في أحد المسارحة، ولكني لم أتلق أي جديد".

وقال: "آخر شيء تبلغت به وأبلغوني أنه بالنسبة للدكتورة في المستوصف الخاص والدكتور مستشفى عام تم منعهما من السفر وهما رهن التحقيق، وهذا حسب الكلام الذي تبلغته فقط، لكن "الصحة" لم تسلمني أي موعد أو تقرير نهائي بنتيجة التحقيقات حتى الآن".

وحول القرار والإجراءات المتخذة بحق الطبيب والطبيبة في المستوصف الخاص والمستشفى الحكومي، طالبت "سبق" المتحدث باسم "صحة جازان" بالرد على الاستفسارات قبل تسعة أيام دون رد منه حتى وقت نشر هذا الخبر.

يُشار إلى أن زوجة المجرشي تعرضت لحادثة أليمة تفاعل معها المجتمع بعدما ذهبت لمستوصف خاص تعاني بسبب زكام وآلام الحلق، وتلقت أدوية حسب حديث زوجها، وتدهورت حالتها فورًا ونقلها الهلال الأحمر من الشارع إلى مستشفى أحد المسارحة، حيث وجّه "المجرشي" تهمة الإهمال لطبيب في المستشفى الأخير.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان قالت في بيان صحفي "إن الحالة -رحمها الله- تم استقبالها بمركز خاص بمحافظة أحد المسارحة بتاريخ 31 /8/ 2019 الساعة السابعة والنصف مساء تعاني بسبب بعض الأعراض، إضافة إلى تاريخ مرضي مزمن، وتم تقديم الإجراءات الطبية، وطلب إحالة الحالة لتلقي الخدمات بمستوى "مستشفى" لاستكمال العلاج، ولكن تم خروج المريضة من المركز عند الساعة التاسعة مساء في اليوم ذاته".

وأضافت: "أحضرت الحالة من قِبل الهلال الأحمر إلى طوارئ مستشفى أحد المسارحة، وهي في حالة طارئة حرجة، وتم البدء بإعطاء المريضة العلاجات اللازمة، وحجز إحالتها لمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وقبول الحالة على نظام إحالتي، إلا أن عملية التحويل لم تتم بسبب عدم استقرار الحالة".

وتابعت الصحة: "استمرت عملية علاج وإنعاش الحالة، إلا أن الحالة لم تستجب، ودخلت في صدمة قلبية، وأعلن عن وفاتها اليوم التالي"، مضيفة: "تقدم زوج المتوفاة -رحمها الله- بشكوى رسمية، وتم إحالتها للجهات المختصة تماشيًا مع نظام مزاولة المهن الصحية".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,535
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,450
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,498
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,141

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة