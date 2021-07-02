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"الصحة": تسجيل 1338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1208 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 24 ساعة.. وفاة 69 شخصاً  بألمانيا و25 حالة بمصر

سجلت ألمانيا، اليوم، 649 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الحالات إلى ثلاثة ملايين و729682.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، وفاة 69 شخصاً من جرّاء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل المجموع إلى 91007 منذ بدء الجائحة.

مصر

سجّلت مصر 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 25 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو 281 ألفاً و524 حالة، من ضمنهم 212 ألفاً و59 حالة تمّ شفاؤها، و16 ألفاً و194 حالة وفاة.

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ضحايا كورونا في 24 ساعة.. وفاة 69 شخصاً  بألمانيا و25 حالة بمصر
سبق

سجلت ألمانيا، اليوم، 649 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الحالات إلى ثلاثة ملايين و729682.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، وفاة 69 شخصاً من جرّاء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل المجموع إلى 91007 منذ بدء الجائحة.

مصر

سجّلت مصر 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 25 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو 281 ألفاً و524 حالة، من ضمنهم 212 ألفاً و59 حالة تمّ شفاؤها، و16 ألفاً و194 حالة وفاة.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
01:51 PM

ضحايا كورونا في 24 ساعة.. وفاة 69 شخصاً  بألمانيا و25 حالة بمصر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ألمانيا، اليوم، 649 إصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الحالات إلى ثلاثة ملايين و729682.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، وفاة 69 شخصاً من جرّاء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل المجموع إلى 91007 منذ بدء الجائحة.

مصر

سجّلت مصر 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 25 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس هو 281 ألفاً و524 حالة، من ضمنهم 212 ألفاً و59 حالة تمّ شفاؤها، و16 ألفاً و194 حالة وفاة.

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