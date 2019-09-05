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مجمع الملك عبدالله يدشن مشروع "تاجي" لربط (8) مراكز قلب بالمملكة

فعّل نظام حلول المعلومات القلبية بإشراف إدارة التقنية والصحة الإلكترونية

دشن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في مركز القلب مشروع تاجي لتفعيل نظام حلول المعلومات القلبية تحت إشراف إدارة تقنية المعلومات والصحة الإلكترونية بالمجمع الطبي كأحد المبادرات التي يسعى إلى تفعيلها بمركز القلب كنقلة نوعية في رعاية مرضى القلب لمساعدة الأطباء في الوصول إلى التشخيص الدقيق بشكل أسرع لوجود كامل المعلومات ونتائج الفحوص الإشعاعية وصور القسطرة والإيكو في برنامج تقني واحد.

وتفصيلاً، يضم المشروع (8) مراكز قلب تخصصية تابعة لوزارة الصحة في كلٍ من جدة ومكة المكرمة والقصيم والهفوف والدمام وعرعر وجازان ونجران والتي تعد من أسرع مراكز القلب تطورًا من حيث عدد العمليات ونوعية الحالات ومدى تعقيدها.

ويهدف المشروع إلى تسهيل عمل الفريق الطبي في مناقشة الحالات باجتماعاتهم اليومية ضمن المبادئ الرئيسة في جودة اتخاذ القرار في علاج مرضى القلب، ويمكن للأطباء في مراكز القلب من إجراء تحويل المرضى بشكل سريع ومناقشة الحالات وعمل التقارير الطبية كما يستطيع الطبيب رؤية القسطرة وغيرها على المنصة نفسها مما يتيح للمرضى الحصول على معلوماتهم الصحية في أي مكان في العالم عن طريق السحابة الإلكترونية للقلب.

يُذكر أن مشروع تاجي مشروع وزاري تطويري لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني لوزارة الصحة 2020 نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وكما يشتمل تدشين المشروع على ربط الأجهزة الطبية في مركز القلب بجميع مراكز القلب الثمانية وتبادل المعلومات للأرشفة الإلكترونية والمعلوماتية لكل ما يخص مرضى القلب من فحوص إشعاعية منها الأشعة الصوتية والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي والقسطرة ويحتوي على بيانات مرضى القلب بشكل متكامل.

ويشتمل المشروع على ربط الأجهزة الطبية في مركز القلب، وهي أجهزة تخطيط القلب، أجهزة صدى القلب، جهاز القسطرة، أجهزة فحص الجهد ومراقبة النبض 24 ساعة.

وفي هذا الصدد، أكد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة أن المجمع الطبي يحرص وبشكل دائم على تقديم وإطلاق أفضل الخدمات الطبية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في سبيل راحة المواطن والمقيم وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

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مجمع الملك عبدالله يدشن مشروع "تاجي" لربط (8) مراكز قلب بالمملكة
سبق

دشن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في مركز القلب مشروع تاجي لتفعيل نظام حلول المعلومات القلبية تحت إشراف إدارة تقنية المعلومات والصحة الإلكترونية بالمجمع الطبي كأحد المبادرات التي يسعى إلى تفعيلها بمركز القلب كنقلة نوعية في رعاية مرضى القلب لمساعدة الأطباء في الوصول إلى التشخيص الدقيق بشكل أسرع لوجود كامل المعلومات ونتائج الفحوص الإشعاعية وصور القسطرة والإيكو في برنامج تقني واحد.

وتفصيلاً، يضم المشروع (8) مراكز قلب تخصصية تابعة لوزارة الصحة في كلٍ من جدة ومكة المكرمة والقصيم والهفوف والدمام وعرعر وجازان ونجران والتي تعد من أسرع مراكز القلب تطورًا من حيث عدد العمليات ونوعية الحالات ومدى تعقيدها.

ويهدف المشروع إلى تسهيل عمل الفريق الطبي في مناقشة الحالات باجتماعاتهم اليومية ضمن المبادئ الرئيسة في جودة اتخاذ القرار في علاج مرضى القلب، ويمكن للأطباء في مراكز القلب من إجراء تحويل المرضى بشكل سريع ومناقشة الحالات وعمل التقارير الطبية كما يستطيع الطبيب رؤية القسطرة وغيرها على المنصة نفسها مما يتيح للمرضى الحصول على معلوماتهم الصحية في أي مكان في العالم عن طريق السحابة الإلكترونية للقلب.

يُذكر أن مشروع تاجي مشروع وزاري تطويري لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني لوزارة الصحة 2020 نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وكما يشتمل تدشين المشروع على ربط الأجهزة الطبية في مركز القلب بجميع مراكز القلب الثمانية وتبادل المعلومات للأرشفة الإلكترونية والمعلوماتية لكل ما يخص مرضى القلب من فحوص إشعاعية منها الأشعة الصوتية والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي والقسطرة ويحتوي على بيانات مرضى القلب بشكل متكامل.

ويشتمل المشروع على ربط الأجهزة الطبية في مركز القلب، وهي أجهزة تخطيط القلب، أجهزة صدى القلب، جهاز القسطرة، أجهزة فحص الجهد ومراقبة النبض 24 ساعة.

وفي هذا الصدد، أكد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة أن المجمع الطبي يحرص وبشكل دائم على تقديم وإطلاق أفضل الخدمات الطبية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في سبيل راحة المواطن والمقيم وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
11:32 PM

مجمع الملك عبدالله يدشن مشروع "تاجي" لربط (8) مراكز قلب بالمملكة

فعّل نظام حلول المعلومات القلبية بإشراف إدارة التقنية والصحة الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في مركز القلب مشروع تاجي لتفعيل نظام حلول المعلومات القلبية تحت إشراف إدارة تقنية المعلومات والصحة الإلكترونية بالمجمع الطبي كأحد المبادرات التي يسعى إلى تفعيلها بمركز القلب كنقلة نوعية في رعاية مرضى القلب لمساعدة الأطباء في الوصول إلى التشخيص الدقيق بشكل أسرع لوجود كامل المعلومات ونتائج الفحوص الإشعاعية وصور القسطرة والإيكو في برنامج تقني واحد.

وتفصيلاً، يضم المشروع (8) مراكز قلب تخصصية تابعة لوزارة الصحة في كلٍ من جدة ومكة المكرمة والقصيم والهفوف والدمام وعرعر وجازان ونجران والتي تعد من أسرع مراكز القلب تطورًا من حيث عدد العمليات ونوعية الحالات ومدى تعقيدها.

ويهدف المشروع إلى تسهيل عمل الفريق الطبي في مناقشة الحالات باجتماعاتهم اليومية ضمن المبادئ الرئيسة في جودة اتخاذ القرار في علاج مرضى القلب، ويمكن للأطباء في مراكز القلب من إجراء تحويل المرضى بشكل سريع ومناقشة الحالات وعمل التقارير الطبية كما يستطيع الطبيب رؤية القسطرة وغيرها على المنصة نفسها مما يتيح للمرضى الحصول على معلوماتهم الصحية في أي مكان في العالم عن طريق السحابة الإلكترونية للقلب.

يُذكر أن مشروع تاجي مشروع وزاري تطويري لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني لوزارة الصحة 2020 نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وكما يشتمل تدشين المشروع على ربط الأجهزة الطبية في مركز القلب بجميع مراكز القلب الثمانية وتبادل المعلومات للأرشفة الإلكترونية والمعلوماتية لكل ما يخص مرضى القلب من فحوص إشعاعية منها الأشعة الصوتية والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي والقسطرة ويحتوي على بيانات مرضى القلب بشكل متكامل.

ويشتمل المشروع على ربط الأجهزة الطبية في مركز القلب، وهي أجهزة تخطيط القلب، أجهزة صدى القلب، جهاز القسطرة، أجهزة فحص الجهد ومراقبة النبض 24 ساعة.

وفي هذا الصدد، أكد المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة أن المجمع الطبي يحرص وبشكل دائم على تقديم وإطلاق أفضل الخدمات الطبية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة في سبيل راحة المواطن والمقيم وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

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