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"بيل غيتس" يدعم لاعبًا مصريًّا بالأولمبياد: سيكون زوج ابنتي قريبًا

نشر صورته عبر حسابه بالإنستغرام متمنيًا له التوفيق خلال السباقات

قدّم الملياردير الأمريكي الشهير بيل غيتس، الدعم إلى الفارس المصري "نايل نصار"، قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020".

ونشر "غيتس" صورة لـ"نصار" عبر حسابه في "إنستغرام" وعلّق عليها قائلًا: "أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو في الوقت الراهن؛ ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبًا نايل نصار، حظًّا سعيدًا نايل".

يُذكر أن نايل نصار الذي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في منافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو، وبالتحديد بداية من يوم 3 أغسطس المقبل، هو خطيب "جينيفر" نجلة بيل غيتس، ويخططان للزواج بعد مشاركته في الأولمبياد؛ وفق "روسيا اليوم".

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"بيل غيتس" يدعم لاعبًا مصريًّا بالأولمبياد: سيكون زوج ابنتي قريبًا
سبق

قدّم الملياردير الأمريكي الشهير بيل غيتس، الدعم إلى الفارس المصري "نايل نصار"، قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020".

ونشر "غيتس" صورة لـ"نصار" عبر حسابه في "إنستغرام" وعلّق عليها قائلًا: "أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو في الوقت الراهن؛ ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبًا نايل نصار، حظًّا سعيدًا نايل".

يُذكر أن نايل نصار الذي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في منافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو، وبالتحديد بداية من يوم 3 أغسطس المقبل، هو خطيب "جينيفر" نجلة بيل غيتس، ويخططان للزواج بعد مشاركته في الأولمبياد؛ وفق "روسيا اليوم".

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
10:39 AM

"بيل غيتس" يدعم لاعبًا مصريًّا بالأولمبياد: سيكون زوج ابنتي قريبًا

نشر صورته عبر حسابه بالإنستغرام متمنيًا له التوفيق خلال السباقات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,458

قدّم الملياردير الأمريكي الشهير بيل غيتس، الدعم إلى الفارس المصري "نايل نصار"، قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020".

ونشر "غيتس" صورة لـ"نصار" عبر حسابه في "إنستغرام" وعلّق عليها قائلًا: "أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو في الوقت الراهن؛ ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبًا نايل نصار، حظًّا سعيدًا نايل".

يُذكر أن نايل نصار الذي يستعد للمشاركة مع منتخب مصر في منافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو، وبالتحديد بداية من يوم 3 أغسطس المقبل، هو خطيب "جينيفر" نجلة بيل غيتس، ويخططان للزواج بعد مشاركته في الأولمبياد؛ وفق "روسيا اليوم".

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