مكة المكرمة.. ضبط مواطنَين ومقيم بعد افتعالهم حادثاً مرورياً باتفاق بينهم

جرت إحالتهم للشرطة لوجود قضايا جنائية تمثلت في الصدم العمد والتحايل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله توثيق شخص صدم مركبة أخرى، فقد باشر مرور العاصمة المقدسة الحادث بتاريخ 2/ 5/ 1443هـ، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية في حينه، وعلى إثر انتشار المقطع تمت إجراءات التقصي حوله، واستدعاء أطرافه من قبل مرور العاصمة المقدسة والتحقيق معهم، وهم مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية، حيث ثبت أن الحادث مفتعل باتفاق بينهم.

وجرت إحالتهم للشرطة بحكم الاختصاص؛ لوجود قضايا جنائية تمثلت في الصدم العمد والتحايل على التأمين وجريمة معلوماتية بتوثيق ونشر الفيديو، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.