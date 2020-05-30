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محايل عسير.. الجوامع والمساجد تنهي جاهزيتها لاستقبال المصلين غداً

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الشؤون الإسلامية

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة محايل عسير بالتعاون مع بلدية المحافظة جاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، لاستقبال عودة المصلين غداً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لسلامة المصلين.

وأوضحت الإدارة متابعتها لتهيئة الجوامع والمساجد بالمحافظة لعودة المصلين من خلال أعمال التنظيف والتعقيم التي شملت ساحات ومداخل الجوامع والمساجد وتعقيم الفرش والأرضيات والأبواب والنوافذ والدواليب والجدران الداخلية، بالإضافة إلى توفير الاشتراطات الصحية والوقائية لضمان وسلامة مرتادي بيوت الله من خلال وضع علامات التباعد بين المصلين وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، ورفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد، وإغلاق ثلاجات المياه، والتأكيد على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتخذة والصادرة من الجهات ذات العلاقة وعدم التهاون في ذلك؛ لسلامة المصلين.

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محايل عسير.. الجوامع والمساجد تنهي جاهزيتها لاستقبال المصلين غداً
سبق

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة محايل عسير بالتعاون مع بلدية المحافظة جاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، لاستقبال عودة المصلين غداً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لسلامة المصلين.

وأوضحت الإدارة متابعتها لتهيئة الجوامع والمساجد بالمحافظة لعودة المصلين من خلال أعمال التنظيف والتعقيم التي شملت ساحات ومداخل الجوامع والمساجد وتعقيم الفرش والأرضيات والأبواب والنوافذ والدواليب والجدران الداخلية، بالإضافة إلى توفير الاشتراطات الصحية والوقائية لضمان وسلامة مرتادي بيوت الله من خلال وضع علامات التباعد بين المصلين وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، ورفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد، وإغلاق ثلاجات المياه، والتأكيد على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتخذة والصادرة من الجهات ذات العلاقة وعدم التهاون في ذلك؛ لسلامة المصلين.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
04:20 PM

محايل عسير.. الجوامع والمساجد تنهي جاهزيتها لاستقبال المصلين غداً

ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الشؤون الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة محايل عسير بالتعاون مع بلدية المحافظة جاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، لاستقبال عودة المصلين غداً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لسلامة المصلين.

وأوضحت الإدارة متابعتها لتهيئة الجوامع والمساجد بالمحافظة لعودة المصلين من خلال أعمال التنظيف والتعقيم التي شملت ساحات ومداخل الجوامع والمساجد وتعقيم الفرش والأرضيات والأبواب والنوافذ والدواليب والجدران الداخلية، بالإضافة إلى توفير الاشتراطات الصحية والوقائية لضمان وسلامة مرتادي بيوت الله من خلال وضع علامات التباعد بين المصلين وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، ورفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد، وإغلاق ثلاجات المياه، والتأكيد على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتخذة والصادرة من الجهات ذات العلاقة وعدم التهاون في ذلك؛ لسلامة المصلين.

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