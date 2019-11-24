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"مودة" تعقد ندوة "التوعية المجتمعية" للوقاية من العنف ضد المرأة

تزامنًا مع اليوم العالمي له وبرعاية "صحافيي الوطن"

ضمن أنشطتها وبرامجها المجتمعية للتوعية والتثقيف، وتزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وانطلاقًا من مسؤوليتها ورسالتها وأهدافها، أقامت جمعية مودة الخيرية، ندوة بعنوان "دور المختصين والجهات ذات العلاقة في التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة والتعامل مع المرأة المعنَّفة وحمايتها"، وذلك بمركز الملك سلمان الاجتماعي، قاعة الأمير سعود بن ثنيان، بالرياض.

وفي بداية الندوة، رحبت المديرة التنفيذية بجمعية "مودة" خلود التميمي بالحضور، موضحة أن الندوة تأتي بشراكة إستراتيجية مع مركز الملك سلمان الاجتماعي، وبرعاية إعلامية من @صحافيو الوطن، مبيّنة أن المشاركين بالندوة هم نخبة من الأكاديميين المختصين في المجال.

وتطرق المتحدثون في الجلسة الأولى عن دور القرارات العدلية في الحد من العنف ضد المرأة، دور المختصين في المجال القانوني بالتوعية بالأنظمة والتشريعات الدولية والمحلية التي تجرم العنف ضد المرأة، دور الإعلام في مكافحة العنف ضد المرأة.

بينما كانت محاور الجلسة الثانية دور مراكز الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دور برنامج الأمان الأسري الوطني في التعامل مع المرأة المعنفة وتمكينها، دور الجهات القضائية في التعامل مع المرأة المعنفة، دور حقوق الإنسان في التعامل مع المرأة المعنفة، دور مجلس شؤون الأسرة – لجنة المرأة 2030م ومكافحة العنف ضد المرأة.

وخرجت الندوة بعددٍ من التوصيات من أهمها: التشديد على قيام الجهات الحكومية والأهلية بدورها في التوعية بمخاطر العنف الموجه ضد المرأة، والتشديد على أهمية اتباع منهجية منظمة في حملات التوعية عن العنف، وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية في تنفيذ ومراجعة وتطوير الأنظمة والإجراءات الخاصة بالعنف من خلال إنشاء مجلس تنسيقي لحملات التوعية، والإبلاغ والتدخل ومراكز الضيافة، والتشديد على أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها في التوعية المجتمعية ومكافحة العنف ومعالجة آثاره.

حضر الندوة المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان الاجتماعي الأميرة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان آل سعود، وعدد من الأكاديميين والمهتمين والاختصاصيين الاجتماعيين والصحافيين.

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"مودة" تعقد ندوة "التوعية المجتمعية" للوقاية من العنف ضد المرأة
سبق

ضمن أنشطتها وبرامجها المجتمعية للتوعية والتثقيف، وتزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وانطلاقًا من مسؤوليتها ورسالتها وأهدافها، أقامت جمعية مودة الخيرية، ندوة بعنوان "دور المختصين والجهات ذات العلاقة في التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة والتعامل مع المرأة المعنَّفة وحمايتها"، وذلك بمركز الملك سلمان الاجتماعي، قاعة الأمير سعود بن ثنيان، بالرياض.

وفي بداية الندوة، رحبت المديرة التنفيذية بجمعية "مودة" خلود التميمي بالحضور، موضحة أن الندوة تأتي بشراكة إستراتيجية مع مركز الملك سلمان الاجتماعي، وبرعاية إعلامية من @صحافيو الوطن، مبيّنة أن المشاركين بالندوة هم نخبة من الأكاديميين المختصين في المجال.

وتطرق المتحدثون في الجلسة الأولى عن دور القرارات العدلية في الحد من العنف ضد المرأة، دور المختصين في المجال القانوني بالتوعية بالأنظمة والتشريعات الدولية والمحلية التي تجرم العنف ضد المرأة، دور الإعلام في مكافحة العنف ضد المرأة.

بينما كانت محاور الجلسة الثانية دور مراكز الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دور برنامج الأمان الأسري الوطني في التعامل مع المرأة المعنفة وتمكينها، دور الجهات القضائية في التعامل مع المرأة المعنفة، دور حقوق الإنسان في التعامل مع المرأة المعنفة، دور مجلس شؤون الأسرة – لجنة المرأة 2030م ومكافحة العنف ضد المرأة.

وخرجت الندوة بعددٍ من التوصيات من أهمها: التشديد على قيام الجهات الحكومية والأهلية بدورها في التوعية بمخاطر العنف الموجه ضد المرأة، والتشديد على أهمية اتباع منهجية منظمة في حملات التوعية عن العنف، وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية في تنفيذ ومراجعة وتطوير الأنظمة والإجراءات الخاصة بالعنف من خلال إنشاء مجلس تنسيقي لحملات التوعية، والإبلاغ والتدخل ومراكز الضيافة، والتشديد على أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها في التوعية المجتمعية ومكافحة العنف ومعالجة آثاره.

حضر الندوة المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان الاجتماعي الأميرة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان آل سعود، وعدد من الأكاديميين والمهتمين والاختصاصيين الاجتماعيين والصحافيين.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
11:45 PM

"مودة" تعقد ندوة "التوعية المجتمعية" للوقاية من العنف ضد المرأة

تزامنًا مع اليوم العالمي له وبرعاية "صحافيي الوطن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن أنشطتها وبرامجها المجتمعية للتوعية والتثقيف، وتزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وانطلاقًا من مسؤوليتها ورسالتها وأهدافها، أقامت جمعية مودة الخيرية، ندوة بعنوان "دور المختصين والجهات ذات العلاقة في التوعية المجتمعية للوقاية من العنف ضد المرأة والتعامل مع المرأة المعنَّفة وحمايتها"، وذلك بمركز الملك سلمان الاجتماعي، قاعة الأمير سعود بن ثنيان، بالرياض.

وفي بداية الندوة، رحبت المديرة التنفيذية بجمعية "مودة" خلود التميمي بالحضور، موضحة أن الندوة تأتي بشراكة إستراتيجية مع مركز الملك سلمان الاجتماعي، وبرعاية إعلامية من @صحافيو الوطن، مبيّنة أن المشاركين بالندوة هم نخبة من الأكاديميين المختصين في المجال.

وتطرق المتحدثون في الجلسة الأولى عن دور القرارات العدلية في الحد من العنف ضد المرأة، دور المختصين في المجال القانوني بالتوعية بالأنظمة والتشريعات الدولية والمحلية التي تجرم العنف ضد المرأة، دور الإعلام في مكافحة العنف ضد المرأة.

بينما كانت محاور الجلسة الثانية دور مراكز الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دور برنامج الأمان الأسري الوطني في التعامل مع المرأة المعنفة وتمكينها، دور الجهات القضائية في التعامل مع المرأة المعنفة، دور حقوق الإنسان في التعامل مع المرأة المعنفة، دور مجلس شؤون الأسرة – لجنة المرأة 2030م ومكافحة العنف ضد المرأة.

وخرجت الندوة بعددٍ من التوصيات من أهمها: التشديد على قيام الجهات الحكومية والأهلية بدورها في التوعية بمخاطر العنف الموجه ضد المرأة، والتشديد على أهمية اتباع منهجية منظمة في حملات التوعية عن العنف، وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية في تنفيذ ومراجعة وتطوير الأنظمة والإجراءات الخاصة بالعنف من خلال إنشاء مجلس تنسيقي لحملات التوعية، والإبلاغ والتدخل ومراكز الضيافة، والتشديد على أهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها في التوعية المجتمعية ومكافحة العنف ومعالجة آثاره.

حضر الندوة المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان الاجتماعي الأميرة الجوهرة بنت سعود بن ثنيان آل سعود، وعدد من الأكاديميين والمهتمين والاختصاصيين الاجتماعيين والصحافيين.

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