النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دوري الفلاحين".. مبابي يسخر من "السيتي" بعد صعقة "ليون"

فريقان فرنسيان في نصف النهائي التشامبيونزليغ للمرة الأولى

سَخِر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالخسارة (1- 3) أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

وكتب "مبابي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عبارة "دوري الفلاحين"، كما وجّه التحية لفريق ليون الذي نجح في إقصاء مانشستر سيتي؛ رغم أن الجميع توقع مرور النادي الإنجليزي للمربع الذهبي بسهولة.

وبحسب "روسيا اليوم"، يُستخدم مصطلح "دوري الفلاحين" للسخرية من الأندية الفرنسية، واعتبار لاعبيها الأقل فنيًّا ومهارة مقارنة بباقي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها فريقان فرنسيان في نصف نهائي التشامبيونزليغ، والمفارقة الغريبة أن الأمر حدث في موسم توقفت فيه بطولة الدوري الفرنسي، عكس باقي الدوريات الأخرى.

ونجح أولمبيك ليون في إقصاء يوفنتوس ثم مانشستر سيتي؛ على أن يواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي؛ فيما سيلاقي باريس سان جيرمان لايبزيغ الألماني بعد تأهله على حساب بوروسيا دورتموند ثم أتالانتا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"دوري الفلاحين".. مبابي يسخر من "السيتي" بعد صعقة "ليون"
سبق

سَخِر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالخسارة (1- 3) أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

وكتب "مبابي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عبارة "دوري الفلاحين"، كما وجّه التحية لفريق ليون الذي نجح في إقصاء مانشستر سيتي؛ رغم أن الجميع توقع مرور النادي الإنجليزي للمربع الذهبي بسهولة.

وبحسب "روسيا اليوم"، يُستخدم مصطلح "دوري الفلاحين" للسخرية من الأندية الفرنسية، واعتبار لاعبيها الأقل فنيًّا ومهارة مقارنة بباقي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها فريقان فرنسيان في نصف نهائي التشامبيونزليغ، والمفارقة الغريبة أن الأمر حدث في موسم توقفت فيه بطولة الدوري الفرنسي، عكس باقي الدوريات الأخرى.

ونجح أولمبيك ليون في إقصاء يوفنتوس ثم مانشستر سيتي؛ على أن يواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي؛ فيما سيلاقي باريس سان جيرمان لايبزيغ الألماني بعد تأهله على حساب بوروسيا دورتموند ثم أتالانتا.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
10:27 AM

"دوري الفلاحين".. مبابي يسخر من "السيتي" بعد صعقة "ليون"

فريقان فرنسيان في نصف النهائي التشامبيونزليغ للمرة الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,515

سَخِر كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد خروجه من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بالخسارة (1- 3) أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

وكتب "مبابي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عبارة "دوري الفلاحين"، كما وجّه التحية لفريق ليون الذي نجح في إقصاء مانشستر سيتي؛ رغم أن الجميع توقع مرور النادي الإنجليزي للمربع الذهبي بسهولة.

وبحسب "روسيا اليوم"، يُستخدم مصطلح "دوري الفلاحين" للسخرية من الأندية الفرنسية، واعتبار لاعبيها الأقل فنيًّا ومهارة مقارنة بباقي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها فريقان فرنسيان في نصف نهائي التشامبيونزليغ، والمفارقة الغريبة أن الأمر حدث في موسم توقفت فيه بطولة الدوري الفرنسي، عكس باقي الدوريات الأخرى.

ونجح أولمبيك ليون في إقصاء يوفنتوس ثم مانشستر سيتي؛ على أن يواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي؛ فيما سيلاقي باريس سان جيرمان لايبزيغ الألماني بعد تأهله على حساب بوروسيا دورتموند ثم أتالانتا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,329
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,303
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,692

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة