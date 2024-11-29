"الراشد" إلى رتبة "لواء" بشرطة الجوف

صدر الأمر السامي الكريم بترقية، نائب مدير شرطة منطقة الجوف، العميد خالد بن أحمد الراشد إلى رتبة "لواء".
وتلقى اللواء "الراشد" بهذه المناسبة أجمل التهاني والتبريكات، سائلين الله له التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم القيادة والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية، نائب مدير شرطة منطقة الجوف، العميد خالد بن أحمد الراشد إلى رتبة "لواء".
وتلقى اللواء "الراشد" بهذه المناسبة أجمل التهاني والتبريكات، سائلين الله له التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم القيادة والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية، نائب مدير شرطة منطقة الجوف، العميد خالد بن أحمد الراشد إلى رتبة "لواء".
وتلقى اللواء "الراشد" بهذه المناسبة أجمل التهاني والتبريكات، سائلين الله له التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم القيادة والوطن.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية، نائب مدير شرطة منطقة الجوف، العميد خالد بن أحمد الراشد إلى رتبة "لواء".
وتلقى اللواء "الراشد" بهذه المناسبة أجمل التهاني والتبريكات، سائلين الله له التوفيق والسداد لخدمة الدين، ثم القيادة والوطن.