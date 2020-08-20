شاهد.. بدء تشغيل محطة ضخ مياه الشرب لأهالي شرق نجران

سيخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد

استبشر أهالي شرق نجران في بدء تشغيل محطة ضخ مياه الشرب بجنوب الغويلا (البستنة) ضمن مشروع محطات الضخّ لمياه الشرب بمدينة نجران.

ورصدت "سبق" اليوم بدء ضخ مياه الشرب في المشروع الذي سيخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد من سكان أحياء جنوب الغويلا والخليف وريمان وأبالخريت.

من جهتهم عبّر سكان الأحياء المستفيدة من هذا المشروع لـ"سبق" عن شكرهم لشركة المياه الوطنية -ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران- عن إنجاز هذا المشروع الحيوي والهام الذي طال انتظاره.

وكانت قد أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران، بدء تشغيل محطة ضخ مياه الشرب بجنوب الغويلا (البستنة) ضمن مشروع محطات الضخ لمياه الشرب بمدينة نجران.

وأكد مدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران المهندس محمد آل عتيق، أن المشروع يأتي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية الطلب المتزايد على المياه. إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، مبيناً أن تشغيل مشروع محطة ضخ مياه الشرب بجنوب الغويلا (البستنة) سيخدم أكثر من 10 آلاف مستفيد من سكان أحياء جنوب الغويلا والخليف وريمان وأبالخريت؛ حيث سيتم ضخ المياه عن طريق شبكات المياه، بالإضافة إلى توفر خدمة محطة التعبئة (الأشياب)، كما ستستفيد منه مستقبلاً الأحياء المجاورة بعد التوسع في تنفيذ الشبكات.

وأشار "آل عتيق" إلى أن المشروع يتضمن تشغيل محطة تعبئة الصهاريج، وعدد 3 مضخات مياه للشبكة؛ حيث سيتم ضخ المياه بكميات تصل إلى 15 ألف متر مكعب يوميًّا حسب معدل التشغيل الطبيعي، إضافة إلى تشييد خزان أرضي بسعة 2500 متر مكعب.

وأكد أن شركة المياه الوطنية ماضية قدمًا في تطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية في منطقة نجران، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي.