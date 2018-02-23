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جماهير الاتحاد تبدع بـ"تيفو".. وتسجِّل أعلى حضور

شهدت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" بجدة في مباراة الاتحاد والشباب ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين تسجيل أعلى معدل حضور جماهيري في المسابقات المحلية هذا الموسم.

فقد بلغ عدد الحضور الجماهيري "57.810" مشجعين.

وفي الإطار نفسه تزينت مدرجات الملعب بالتيفو الذي نفذته جماهير الاتحاد، وحمل شعار "WE TRUST YOU"، وذلك مع انطلاقة شوط المباراة الأول.

وكان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم قد كسب مواجهته أمام الشباب بنتيجة ثلاثة لهدف؛ ليعبر بهذا الفوز إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جماهير الاتحاد تبدع بـ"تيفو".. وتسجِّل أعلى حضور
سبق

شهدت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" بجدة في مباراة الاتحاد والشباب ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين تسجيل أعلى معدل حضور جماهيري في المسابقات المحلية هذا الموسم.

فقد بلغ عدد الحضور الجماهيري "57.810" مشجعين.

وفي الإطار نفسه تزينت مدرجات الملعب بالتيفو الذي نفذته جماهير الاتحاد، وحمل شعار "WE TRUST YOU"، وذلك مع انطلاقة شوط المباراة الأول.

وكان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم قد كسب مواجهته أمام الشباب بنتيجة ثلاثة لهدف؛ ليعبر بهذا الفوز إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
10:45 PM

جماهير الاتحاد تبدع بـ"تيفو".. وتسجِّل أعلى حضور

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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شهدت مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" بجدة في مباراة الاتحاد والشباب ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين تسجيل أعلى معدل حضور جماهيري في المسابقات المحلية هذا الموسم.

فقد بلغ عدد الحضور الجماهيري "57.810" مشجعين.

وفي الإطار نفسه تزينت مدرجات الملعب بالتيفو الذي نفذته جماهير الاتحاد، وحمل شعار "WE TRUST YOU"، وذلك مع انطلاقة شوط المباراة الأول.

وكان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم قد كسب مواجهته أمام الشباب بنتيجة ثلاثة لهدف؛ ليعبر بهذا الفوز إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

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