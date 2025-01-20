النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تبون" يعلن استعداد الجزائر لاستضافة حوار الأطراف الليبية

قال: مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبدالمجيد تبون خلال قمة برلين، استعداد الجزائر لاستضافة حوار الأطراف الليبية.
وطبقا لـ"أ ف ب"، قال تبون: "نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة".
وأضاف أن "الجزائر مستعدة لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين".
ودعا "تبون" الذي تتقاسم بلاده أكثر من ألف كم من الحدود مع ليبيا طرفي النزاع إلى "طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول".
وقال إن "أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف".

والتزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا خلال مؤتمر برلين، باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في هذا النزاع .

ووافقت 11 دولة مشاركة في المؤتمر على أنه لا "حل عسكريًا" للنزاع الذي يمزق ليبيا منذ 10 سنوات، وفق ما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام المحادثات.

الرئيس عبدالمجيد تبون ليبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"تبون" يعلن استعداد الجزائر لاستضافة حوار الأطراف الليبية
سبق

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبدالمجيد تبون خلال قمة برلين، استعداد الجزائر لاستضافة حوار الأطراف الليبية.
وطبقا لـ"أ ف ب"، قال تبون: "نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة".
وأضاف أن "الجزائر مستعدة لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين".
ودعا "تبون" الذي تتقاسم بلاده أكثر من ألف كم من الحدود مع ليبيا طرفي النزاع إلى "طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول".
وقال إن "أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف".

والتزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا خلال مؤتمر برلين، باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في هذا النزاع .

ووافقت 11 دولة مشاركة في المؤتمر على أنه لا "حل عسكريًا" للنزاع الذي يمزق ليبيا منذ 10 سنوات، وفق ما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام المحادثات.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
04:30 PM

"تبون" يعلن استعداد الجزائر لاستضافة حوار الأطراف الليبية

قال: مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
686

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبدالمجيد تبون خلال قمة برلين، استعداد الجزائر لاستضافة حوار الأطراف الليبية.
وطبقا لـ"أ ف ب"، قال تبون: "نحن مطالبون بوضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة للطرفين، تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة".
وأضاف أن "الجزائر مستعدة لإيواء هذا الحوار المرجو بين الليبيين".
ودعا "تبون" الذي تتقاسم بلاده أكثر من ألف كم من الحدود مع ليبيا طرفي النزاع إلى "طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول".
وقال إن "أمن ليبيا هو امتداد لأمننا وأفضل طريقة لصون أمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع جيراننا لمواجهة الإرهاب والتطرف".

والتزم قادة أبرز الدول المعنية بالنزاع في ليبيا خلال مؤتمر برلين، باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في هذا النزاع .

ووافقت 11 دولة مشاركة في المؤتمر على أنه لا "حل عسكريًا" للنزاع الذي يمزق ليبيا منذ 10 سنوات، وفق ما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في ختام المحادثات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,072
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,506
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,140

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة