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وزير التعليم يعتمد التقويم الدراسي لعام 1441 هـ.. هنا مواعيد الإجازات والفصل الصيفي

بداية اختبار الفصل الأول 2 من المحرم والثاني 10 شوال

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تعميمًا لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة عن التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1441هـ.

وأكد التعميم أن بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 2 /1 / 1441هـ في المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد25 / 4 / 1441هـ، على أن تكون بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير الفصل الأول نهاية دوام 29 / 4.

أما إجازة منتصف العام لبقية الطلاب وللهيئتين التعليمية والإدارية في نهاية دوام 5/7، وتستأنف بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 24 /5.

وأوضح التعميم أن بداية إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير نهاية دوام 14/ 9، على أن تستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك 8/10.

وأظهر التعميم الوزاري أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني ستكون بتاريخ 10/10 وبداية إجازة نهاية العام لبقية الطلاب في جميع المراحل الدراسية ستكون في 19/10، على أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1442 هـ، بتاريخ 11 /1 / 1442هـ.

وأظهر التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1441هـ، وجود فصل صيفي للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج، بعد أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل خلو العام الدراسي 1441 هـ من فصل صيفي لضيق الوقت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يعتمد التقويم الدراسي لعام 1441 هـ.. هنا مواعيد الإجازات والفصل الصيفي
سبق

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تعميمًا لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة عن التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1441هـ.

وأكد التعميم أن بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 2 /1 / 1441هـ في المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد25 / 4 / 1441هـ، على أن تكون بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير الفصل الأول نهاية دوام 29 / 4.

أما إجازة منتصف العام لبقية الطلاب وللهيئتين التعليمية والإدارية في نهاية دوام 5/7، وتستأنف بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 24 /5.

وأوضح التعميم أن بداية إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير نهاية دوام 14/ 9، على أن تستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك 8/10.

وأظهر التعميم الوزاري أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني ستكون بتاريخ 10/10 وبداية إجازة نهاية العام لبقية الطلاب في جميع المراحل الدراسية ستكون في 19/10، على أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1442 هـ، بتاريخ 11 /1 / 1442هـ.

وأظهر التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1441هـ، وجود فصل صيفي للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج، بعد أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل خلو العام الدراسي 1441 هـ من فصل صيفي لضيق الوقت.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
09:56 PM

وزير التعليم يعتمد التقويم الدراسي لعام 1441 هـ.. هنا مواعيد الإجازات والفصل الصيفي

بداية اختبار الفصل الأول 2 من المحرم والثاني 10 شوال

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مسلّم الهواملة - الرياض
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7,623

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ تعميمًا لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة عن التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1441هـ.

وأكد التعميم أن بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 2 /1 / 1441هـ في المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد25 / 4 / 1441هـ، على أن تكون بداية إجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير الفصل الأول نهاية دوام 29 / 4.

أما إجازة منتصف العام لبقية الطلاب وللهيئتين التعليمية والإدارية في نهاية دوام 5/7، وتستأنف بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 24 /5.

وأوضح التعميم أن بداية إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة طلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير نهاية دوام 14/ 9، على أن تستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك 8/10.

وأظهر التعميم الوزاري أن بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني ستكون بتاريخ 10/10 وبداية إجازة نهاية العام لبقية الطلاب في جميع المراحل الدراسية ستكون في 19/10، على أن تكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1442 هـ، بتاريخ 11 /1 / 1442هـ.

وأظهر التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي 1441هـ، وجود فصل صيفي للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج، بعد أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل خلو العام الدراسي 1441 هـ من فصل صيفي لضيق الوقت.

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