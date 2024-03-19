النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخثلان": لا يشرع إقامة صلاة الجمعة بالمنازل.. وينادَى بالأذان من المساجد التي تُقام فيها

قال: تُصلَّى ظُهرًا 4 ركعات.. ويمكن لرب الأسرة توجيه أسرته لاستماع خطبتَيْ الحرمَيْن

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، في إجابة عامة عن الاستفسارات المتعلقة بصلاة الجمعة في الظروف الراهنة أنه لا يشرع إقامة الجمعة في البيوت، بل تُصلَّى ظُهرًا أربع ركعات. وإقامة الجمعة في البيوت أقرب للبدعة؛ لكونها لم ترد، والأصل في العبادات التوقيف. ويمكن لرب الأسرة بعد أن يصليها مع أسرته ظهرًا توجيههم لاستماع خطبتَي الحرمَيْن.

وتفصيلاً، جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر ردًّا على الاستفسارات الواردة من عدد من المستفتين له؛ وذلك عقب صدور فتوى هيئة كبار العلماء بإيقاف الصلوات الخمس والجمعة مؤقتًا في جميع مساجد السعودية في إطار الإجراءات الاحترازية التي قامت بها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأفاد الدكتور "الخثلان" بأنه يشرع الأذان إذا زالت الشمس يوم الجمعة بالجوامع التي كانت تُقام فيها الجمعة، ولا يشرع الأذان لمساجد الأوقات التي لا تُقام فيها الجمعة.

‏وبيَّن "الخثلان" أن الاغتسال والتطيب ونحوهما إنما يشرعان لمن يصلي الجمعة، أما من يصليها ظهرًا فلا تكون هذه الأمور مسنونة في حقه، وإنما تبقى على الإباحة.

رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان صلاة الجمعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخثلان": لا يشرع إقامة صلاة الجمعة بالمنازل.. وينادَى بالأذان من المساجد التي تُقام فيها
سبق

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، في إجابة عامة عن الاستفسارات المتعلقة بصلاة الجمعة في الظروف الراهنة أنه لا يشرع إقامة الجمعة في البيوت، بل تُصلَّى ظُهرًا أربع ركعات. وإقامة الجمعة في البيوت أقرب للبدعة؛ لكونها لم ترد، والأصل في العبادات التوقيف. ويمكن لرب الأسرة بعد أن يصليها مع أسرته ظهرًا توجيههم لاستماع خطبتَي الحرمَيْن.

وتفصيلاً، جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر ردًّا على الاستفسارات الواردة من عدد من المستفتين له؛ وذلك عقب صدور فتوى هيئة كبار العلماء بإيقاف الصلوات الخمس والجمعة مؤقتًا في جميع مساجد السعودية في إطار الإجراءات الاحترازية التي قامت بها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأفاد الدكتور "الخثلان" بأنه يشرع الأذان إذا زالت الشمس يوم الجمعة بالجوامع التي كانت تُقام فيها الجمعة، ولا يشرع الأذان لمساجد الأوقات التي لا تُقام فيها الجمعة.

‏وبيَّن "الخثلان" أن الاغتسال والتطيب ونحوهما إنما يشرعان لمن يصلي الجمعة، أما من يصليها ظهرًا فلا تكون هذه الأمور مسنونة في حقه، وإنما تبقى على الإباحة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:09 AM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
07:11 AM

"الخثلان": لا يشرع إقامة صلاة الجمعة بالمنازل.. وينادَى بالأذان من المساجد التي تُقام فيها

قال: تُصلَّى ظُهرًا 4 ركعات.. ويمكن لرب الأسرة توجيه أسرته لاستماع خطبتَيْ الحرمَيْن

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
9
26,369

أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، في إجابة عامة عن الاستفسارات المتعلقة بصلاة الجمعة في الظروف الراهنة أنه لا يشرع إقامة الجمعة في البيوت، بل تُصلَّى ظُهرًا أربع ركعات. وإقامة الجمعة في البيوت أقرب للبدعة؛ لكونها لم ترد، والأصل في العبادات التوقيف. ويمكن لرب الأسرة بعد أن يصليها مع أسرته ظهرًا توجيههم لاستماع خطبتَي الحرمَيْن.

وتفصيلاً، جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة تويتر ردًّا على الاستفسارات الواردة من عدد من المستفتين له؛ وذلك عقب صدور فتوى هيئة كبار العلماء بإيقاف الصلوات الخمس والجمعة مؤقتًا في جميع مساجد السعودية في إطار الإجراءات الاحترازية التي قامت بها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأفاد الدكتور "الخثلان" بأنه يشرع الأذان إذا زالت الشمس يوم الجمعة بالجوامع التي كانت تُقام فيها الجمعة، ولا يشرع الأذان لمساجد الأوقات التي لا تُقام فيها الجمعة.

‏وبيَّن "الخثلان" أن الاغتسال والتطيب ونحوهما إنما يشرعان لمن يصلي الجمعة، أما من يصليها ظهرًا فلا تكون هذه الأمور مسنونة في حقه، وإنما تبقى على الإباحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,377
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,883
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,762
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,951

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة