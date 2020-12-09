النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطائف.. فريق استشاري زائر يُجري 5 عمليات جراحية بمستشفى ميسان

ضِمن جهود تخفيض قوائم الانتظار بالمستشفيات الطرفية والتسهيل على المراجعين

أجرى الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، 5 عمليات جراحية بالمنظار؛ لاستئصال المرارة خلال زيارته الدورية لمستشفى ميسان أمس.

وقام الفريق، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى ميسان، بالكشف على عدد من المراجعين ومتابعة حالاتهم، ومن ضمنها حالات أمراض الباطنة.

ويتكون الفريق الاستشاري من استشاريين في تخصصات الجراحة العامة والتخدير، وينفذ زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.

وتهدف "صحة الطائف" من تكليف الفريق الاستشاري بزيارات المستشفيات الطرفية، إلى تخفيض قوائم الانتظار بالمستشفيات وكذلك تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات بما يسهّل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة بمقر إقامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الطائف.. فريق استشاري زائر يُجري 5 عمليات جراحية بمستشفى ميسان
سبق

أجرى الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، 5 عمليات جراحية بالمنظار؛ لاستئصال المرارة خلال زيارته الدورية لمستشفى ميسان أمس.

وقام الفريق، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى ميسان، بالكشف على عدد من المراجعين ومتابعة حالاتهم، ومن ضمنها حالات أمراض الباطنة.

ويتكون الفريق الاستشاري من استشاريين في تخصصات الجراحة العامة والتخدير، وينفذ زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.

وتهدف "صحة الطائف" من تكليف الفريق الاستشاري بزيارات المستشفيات الطرفية، إلى تخفيض قوائم الانتظار بالمستشفيات وكذلك تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات بما يسهّل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة بمقر إقامتهم.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
11:26 AM

الطائف.. فريق استشاري زائر يُجري 5 عمليات جراحية بمستشفى ميسان

ضِمن جهود تخفيض قوائم الانتظار بالمستشفيات الطرفية والتسهيل على المراجعين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
291

أجرى الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، 5 عمليات جراحية بالمنظار؛ لاستئصال المرارة خلال زيارته الدورية لمستشفى ميسان أمس.

وقام الفريق، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى ميسان، بالكشف على عدد من المراجعين ومتابعة حالاتهم، ومن ضمنها حالات أمراض الباطنة.

ويتكون الفريق الاستشاري من استشاريين في تخصصات الجراحة العامة والتخدير، وينفذ زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.

وتهدف "صحة الطائف" من تكليف الفريق الاستشاري بزيارات المستشفيات الطرفية، إلى تخفيض قوائم الانتظار بالمستشفيات وكذلك تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات بما يسهّل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية المتميزة بمقر إقامتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,453
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,464
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,335
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,904

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة