"الأرومي الخبيث" يهدد طفولة "الجعيدي" وذووه يحلمون بمركز متخصص

أب بلا هوية وطنية تسهل الإجراءات وحالة تتأزم ولا قدرة على علاجه بجازان

ناشدت أسرة الطفل عبدالله حسن مقبول الجعيدي، نقله لمركز متخصص في علاج الأورام السرطانية؛ نظرًا لظروفه الصحية وعدم القدرة على علاجه في منطقة جازان.

وقالت الأسرة: إن الطفل يعاني وحالته تتأزم بسبب الورم السرطاني الخبيث وهو ما يُعرف بـ"الأرومي العصبي"، وأنها لم تتمكن من علاجه في منطقة جازان، كما أن والده لا يملك الهوية الوطنية حتى تسهل إجراءات العلاج خارج المنطقة ولدى الأسرة معاملة لطلبها.

ويمكن التواصل مع ذوي الحالة على هاتف رقم: (0530432720).