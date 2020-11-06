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بهدف سينمائي لـ"الجوعي".. التعاون يفسد فرحة الاتحاد

تغلّب على النقص الكبير في صفوفه

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق التعاون بنتيجة هدف لكل منهما، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة لنلهم العالم بقمتنا".

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي لكلا الفريقين. وجاء تقدم الاتحاد عند الدقيقة الـ59 من زمن الشوط الثاني عن طريق لاعبه رومارينو من ركلة جزاء قبل أن يعادل التعاون النتيجة في الدقيقة الـ73 عن طريق لاعبه عبدالله الجوعي.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين جولة لنلهم العالم بقمتنا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدف سينمائي لـ"الجوعي".. التعاون يفسد فرحة الاتحاد
سبق

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق التعاون بنتيجة هدف لكل منهما، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة لنلهم العالم بقمتنا".

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي لكلا الفريقين. وجاء تقدم الاتحاد عند الدقيقة الـ59 من زمن الشوط الثاني عن طريق لاعبه رومارينو من ركلة جزاء قبل أن يعادل التعاون النتيجة في الدقيقة الـ73 عن طريق لاعبه عبدالله الجوعي.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
09:59 PM

بهدف سينمائي لـ"الجوعي".. التعاون يفسد فرحة الاتحاد

تغلّب على النقص الكبير في صفوفه

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
1
1,689

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق التعاون بنتيجة هدف لكل منهما، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة لنلهم العالم بقمتنا".

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي لكلا الفريقين. وجاء تقدم الاتحاد عند الدقيقة الـ59 من زمن الشوط الثاني عن طريق لاعبه رومارينو من ركلة جزاء قبل أن يعادل التعاون النتيجة في الدقيقة الـ73 عن طريق لاعبه عبدالله الجوعي.

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