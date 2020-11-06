بهدف سينمائي لـ"الجوعي".. التعاون يفسد فرحة الاتحاد

تغلّب على النقص الكبير في صفوفه

تعادل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع ضيفه فريق التعاون بنتيجة هدف لكل منهما، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "جولة لنلهم العالم بقمتنا".

انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي لكلا الفريقين. وجاء تقدم الاتحاد عند الدقيقة الـ59 من زمن الشوط الثاني عن طريق لاعبه رومارينو من ركلة جزاء قبل أن يعادل التعاون النتيجة في الدقيقة الـ73 عن طريق لاعبه عبدالله الجوعي.