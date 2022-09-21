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أخضر الناشئين يتغلب على نظيره الباكستاني برباعية

نجح المنتخب السعودي تحت 16 عاماً بتحقيق الفوز على نظيره الباكستاني بأربعة أهداف مقابل هدفين في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2020 المقررة في البحرين.

سجل أهداف الأخضر السعودي وليد عياش الهدف الأول، وعبدالعزيز العليوة، ومهند براح.


بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط بينما بقي رصيد المنتخب الباكستاني بدون أي نقطة.

ويختتم أخضر الناشئين مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية يوم الأحد القادم أمام منتخب عمان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الناشئين يتغلب على نظيره الباكستاني برباعية
سبق

نجح المنتخب السعودي تحت 16 عاماً بتحقيق الفوز على نظيره الباكستاني بأربعة أهداف مقابل هدفين في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2020 المقررة في البحرين.

سجل أهداف الأخضر السعودي وليد عياش الهدف الأول، وعبدالعزيز العليوة، ومهند براح.


بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط بينما بقي رصيد المنتخب الباكستاني بدون أي نقطة.

ويختتم أخضر الناشئين مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية يوم الأحد القادم أمام منتخب عمان.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
12:21 AM

أخضر الناشئين يتغلب على نظيره الباكستاني برباعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح المنتخب السعودي تحت 16 عاماً بتحقيق الفوز على نظيره الباكستاني بأربعة أهداف مقابل هدفين في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا 2020 المقررة في البحرين.

سجل أهداف الأخضر السعودي وليد عياش الهدف الأول، وعبدالعزيز العليوة، ومهند براح.


بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط بينما بقي رصيد المنتخب الباكستاني بدون أي نقطة.

ويختتم أخضر الناشئين مبارياته ضمن المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية يوم الأحد القادم أمام منتخب عمان.

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