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إغلاق 25 منشأة غذائية لمخالفاتها في احترازات كورونا بنطاق "عمرة مكة"

لأسباب عدة أبرزها عدم التزام العمال بلبس القفازات والكمامات وتعقيم الموقع

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية (25) منشأة غذائية خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ وذلك لرصد مخالفات في الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العمرة، المهندس عمر المالكي، أنه تم إغلاق 25 منشأة غذائية لأسباب عدة، أبرزها عدم التزام العمال بلبس القفازات والكمامات وتعقيم الموقع، وعدم توفير عقود لشركات التوصيل، ووجود لحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى تدني مستوى النظافة.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وأكد أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيقها على المخالفين.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة هادي العصيمي مكة المكرمة مكة المكرمة بلدية العمرة الفرعية المنشآت الغذائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إغلاق 25 منشأة غذائية لمخالفاتها في احترازات كورونا بنطاق "عمرة مكة"
سبق

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية (25) منشأة غذائية خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ وذلك لرصد مخالفات في الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العمرة، المهندس عمر المالكي، أنه تم إغلاق 25 منشأة غذائية لأسباب عدة، أبرزها عدم التزام العمال بلبس القفازات والكمامات وتعقيم الموقع، وعدم توفير عقود لشركات التوصيل، ووجود لحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى تدني مستوى النظافة.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وأكد أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيقها على المخالفين.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:44 AM

إغلاق 25 منشأة غذائية لمخالفاتها في احترازات كورونا بنطاق "عمرة مكة"

لأسباب عدة أبرزها عدم التزام العمال بلبس القفازات والكمامات وتعقيم الموقع

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية (25) منشأة غذائية خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ وذلك لرصد مخالفات في الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العمرة، المهندس عمر المالكي، أنه تم إغلاق 25 منشأة غذائية لأسباب عدة، أبرزها عدم التزام العمال بلبس القفازات والكمامات وتعقيم الموقع، وعدم توفير عقود لشركات التوصيل، ووجود لحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى تدني مستوى النظافة.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية بصفة مستمرة للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وأكد أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيقها على المخالفين.

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