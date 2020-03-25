النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البورصة الأمريكية تسجّل أكبر مكسب مئوي منذ 87 عاماً

مؤشر "داو جونز" الصناعي صعد 11.37 %

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وسجّل مؤشرها "داو جونز" الصناعي، أكبر المكاسب بالنسبة المئوية في جلسة واحدة منذ 1933.

جاء الارتفاع بعدما قال المشرّعون الأمريكيون، إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي؛ ما أشاع بعض التفاؤل في الأسواق المضطربة بفعل أكبر موجة بيع منذ الأزمة المالية، وسط مخاوف من تداعيات انتشار "كورونا".

ووفق "روسيا اليوم" صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي، بنسبة 11.37 %؛ ليصل إلى 20704.91 نقطة، فيما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"؛ الأوسع نطاقاً، بنسبة 9.38 % مسجلاً 2447.33 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 8.12 %، إلى 7417.86 نقطة.

وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أمس، إلى إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول منتصف أبريل المقبل، رغم تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مهوّناً من هذه الجائحة، كما فعل في مراحلها المبكّرة بتشبيهها بالإنفلونزا الموسمية.

فيروس كورونا الجديد البورصة الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
البورصة الأمريكية تسجّل أكبر مكسب مئوي منذ 87 عاماً
سبق

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وسجّل مؤشرها "داو جونز" الصناعي، أكبر المكاسب بالنسبة المئوية في جلسة واحدة منذ 1933.

جاء الارتفاع بعدما قال المشرّعون الأمريكيون، إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي؛ ما أشاع بعض التفاؤل في الأسواق المضطربة بفعل أكبر موجة بيع منذ الأزمة المالية، وسط مخاوف من تداعيات انتشار "كورونا".

ووفق "روسيا اليوم" صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي، بنسبة 11.37 %؛ ليصل إلى 20704.91 نقطة، فيما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"؛ الأوسع نطاقاً، بنسبة 9.38 % مسجلاً 2447.33 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 8.12 %، إلى 7417.86 نقطة.

وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أمس، إلى إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول منتصف أبريل المقبل، رغم تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مهوّناً من هذه الجائحة، كما فعل في مراحلها المبكّرة بتشبيهها بالإنفلونزا الموسمية.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
09:17 AM

البورصة الأمريكية تسجّل أكبر مكسب مئوي منذ 87 عاماً

مؤشر "داو جونز" الصناعي صعد 11.37 %

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,069

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وسجّل مؤشرها "داو جونز" الصناعي، أكبر المكاسب بالنسبة المئوية في جلسة واحدة منذ 1933.

جاء الارتفاع بعدما قال المشرّعون الأمريكيون، إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي؛ ما أشاع بعض التفاؤل في الأسواق المضطربة بفعل أكبر موجة بيع منذ الأزمة المالية، وسط مخاوف من تداعيات انتشار "كورونا".

ووفق "روسيا اليوم" صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي، بنسبة 11.37 %؛ ليصل إلى 20704.91 نقطة، فيما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"؛ الأوسع نطاقاً، بنسبة 9.38 % مسجلاً 2447.33 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 8.12 %، إلى 7417.86 نقطة.

وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أمس، إلى إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول منتصف أبريل المقبل، رغم تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مهوّناً من هذه الجائحة، كما فعل في مراحلها المبكّرة بتشبيهها بالإنفلونزا الموسمية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,588
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,260
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,067
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,606

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة