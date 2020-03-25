البورصة الأمريكية تسجّل أكبر مكسب مئوي منذ 87 عاماً

مؤشر "داو جونز" الصناعي صعد 11.37 %

ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وسجّل مؤشرها "داو جونز" الصناعي، أكبر المكاسب بالنسبة المئوية في جلسة واحدة منذ 1933.

جاء الارتفاع بعدما قال المشرّعون الأمريكيون، إنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي؛ ما أشاع بعض التفاؤل في الأسواق المضطربة بفعل أكبر موجة بيع منذ الأزمة المالية، وسط مخاوف من تداعيات انتشار "كورونا".

ووفق "روسيا اليوم" صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي، بنسبة 11.37 %؛ ليصل إلى 20704.91 نقطة، فيما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"؛ الأوسع نطاقاً، بنسبة 9.38 % مسجلاً 2447.33 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 8.12 %، إلى 7417.86 نقطة.

وعلى صعيد متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أمس، إلى إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بحلول منتصف أبريل المقبل، رغم تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مهوّناً من هذه الجائحة، كما فعل في مراحلها المبكّرة بتشبيهها بالإنفلونزا الموسمية.