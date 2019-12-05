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"الأرصاد": انخفاض صفري بدرجات الحرارة مع بداية الأسبوع

على شمال المملكة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان ظهر اليوم: يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة الصغرى مع بداية الأسبوع القادم.

وأضافت "الأرصاد": قد تلامس الحرارة درجة الصفر على أجزاء من شمال المملكة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى للمملكة.

وفي وقت سابق اليوم أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام 1441هـ والذي يبدأ فكلياً في يوم الاثنين 22 ديسمبر 2019 وينتهي يوم الأحد 20 مارس 2020م، وشملت توقعات درجات الحرارة السطحية والتوقعات الشهرية، وكذلك توقعات هطول الأمطار.

وبيّن التقرير الذي أصدرته الهيئة أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير -بمشيئة الله- إلى وجود احتمالية بأن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، فيما أشارت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية أن تكون درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر أعلى المعدل على أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن يسجل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاع بمقدار ما بين (0.25 - 0.5) درجة، فيما يتوقع أن تكون حول المعدل خلال شهري يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، فيما عدا الأطراف الشرقية والشمالية والجنوبية الغربية فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25 - 0.5 درجة).

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة انخفاض درجات الحرارة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": انخفاض صفري بدرجات الحرارة مع بداية الأسبوع
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان ظهر اليوم: يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة الصغرى مع بداية الأسبوع القادم.

وأضافت "الأرصاد": قد تلامس الحرارة درجة الصفر على أجزاء من شمال المملكة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى للمملكة.

وفي وقت سابق اليوم أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام 1441هـ والذي يبدأ فكلياً في يوم الاثنين 22 ديسمبر 2019 وينتهي يوم الأحد 20 مارس 2020م، وشملت توقعات درجات الحرارة السطحية والتوقعات الشهرية، وكذلك توقعات هطول الأمطار.

وبيّن التقرير الذي أصدرته الهيئة أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير -بمشيئة الله- إلى وجود احتمالية بأن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، فيما أشارت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية أن تكون درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر أعلى المعدل على أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن يسجل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاع بمقدار ما بين (0.25 - 0.5) درجة، فيما يتوقع أن تكون حول المعدل خلال شهري يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، فيما عدا الأطراف الشرقية والشمالية والجنوبية الغربية فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25 - 0.5 درجة).

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
02:15 PM

"الأرصاد": انخفاض صفري بدرجات الحرارة مع بداية الأسبوع

على شمال المملكة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بيان ظهر اليوم: يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة خاصة الصغرى مع بداية الأسبوع القادم.

وأضافت "الأرصاد": قد تلامس الحرارة درجة الصفر على أجزاء من شمال المملكة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الوسطى للمملكة.

وفي وقت سابق اليوم أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التوقعات الفصلية على المملكة لشتاء هذا العام 1441هـ والذي يبدأ فكلياً في يوم الاثنين 22 ديسمبر 2019 وينتهي يوم الأحد 20 مارس 2020م، وشملت توقعات درجات الحرارة السطحية والتوقعات الشهرية، وكذلك توقعات هطول الأمطار.

وبيّن التقرير الذي أصدرته الهيئة أن التوقعات الفصلية لدرجات الحرارة السطحية تشير -بمشيئة الله- إلى وجود احتمالية بأن تكون معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة، فيما أشارت التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية أن تكون درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر أعلى المعدل على أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن يسجل على أقصى جنوب غرب المملكة ارتفاع بمقدار ما بين (0.25 - 0.5) درجة، فيما يتوقع أن تكون حول المعدل خلال شهري يناير وفبراير على أغلب مناطق المملكة، فيما عدا الأطراف الشرقية والشمالية والجنوبية الغربية فيتوقع أن تكون أعلى من المعدل خلال شهر يناير بمقدار (0.25 - 0.5 درجة).

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