"وجه السعد في ديار السلاطين".. ماذا كتب العمانيون ترحيباً بالأمير محمد بن سلمان؟

عبّروا عن سعادتهم بزيارته وبمتانة العلاقات مع المملكة

تلقى زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان ترحيباً كبيراً رسمياً وشعبياً، حيث تتهيأ العاصمة مسقط لاستقبال الأمير الشاب كمحطة أولى ضمن جولة خليجية، قُبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي في عمان بعبارات الترحيب والضيافة، وتصدر وسمي #محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان و #عمان_ترحب_بالأمير_محمد_بن_سلمان قائمة الهاشتاجات المتزينة بعبارات الحب والود بين الشعبين السعودي والعماني، والترحيب الحار بضيف السلطنة الكبير.

"وجه السعد في ديار السلاطين"

وكتب الصحفي العماني، سالم كشوب، مقالاً بعنوان "وجه السعد في ديار السلاطين" في صحيفة الرؤية العمانية، مرحباً بالزيارة "غير العادية" لولي العهد لمسقط، لافتاً إلى أنها "زيارة فخمة لشخصية يحمل الشعب العماني لها وللأشقاء في المملكة كل معاني المحبة والأخوة الصادقة".

وعبر "كشوب" عن أهمية الزيارة وأنها ستكون محط أنظار العالم بأسره، واصفاً الزيارة بـ"عيد فرح ومحبة" في السلطنة لقدوم الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنه سيكون لهذه الزيارة من دور مُهم في الكثير من ملامح التعاون في العديد من المجالات سواء السياسية، أو الاقتصادية، ومناقشة العديد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ورحب المغرد العماني، محمد سليمان الهنائي، بالزيارة قائلاً: "هلا بفكر الشباب الوقاد الذي يقود تاريخ وحضارة مملكة قلوب الأمة المملكة العربية السعودية، حللت يا سمو الأمير محمد بن سلمان أهلاً ونزلت سهلاً بدار السلاطين والتاريخ والحضارة سلطنة عُمان وفي عرش السلطان هيثم بن طارق".

وكتبت مريم الرواحي مرحبة بالزيارة: "أجمل الترحيب يضيف عُمان، والأنظار تتجه وتتطلع إلى افتتاح الأعجوبة الهندسية بين السعودية وعمان".

وأنشد الشاعر العماني، على الغنبوصي، أبياتاً معبراً فيها سعادته بالزيارة الكبيرة: "والليلة الخنجر مع سيوف ونخيل واللون الأخضر شامخ بعنفوانه..

في أرض منهم لليالي قناديل وهيثم على راس المعالي حصانه..

هذا محمد لامع النجم وسهيل فخر الشعب والدار وأعظم رهانه"

وتواصلت عبارات الترحيب من الشعب العماني، فكتب خميس البلوشي: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أهلاً بك في بلدك الثاني سلطنة عمان. تنور الدار بوجودك ضيفاً كبيراً وعزيزاً وكريماً. حفظك الله وكلل بالخير مسعاك".

زيارة خير للبلدين

فيما توقع الإعلامي العماني، عبدالله السعيدي، أن تتضمن الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين، إذ قال: "اتفاقيات متوقعة خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان: استثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية بالدقم، التعاون في مجال الطاقة، شراكة في مجال الأمن الغذائي، تعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية، افتتاح أول منفذ بري".

وفي بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، أعلن أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية لمسقط، تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة التي تجمع شعبَي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه لقاء السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارة المملكة في يوليو الماضي.

وأوضح البيان، أن ولي العهد سيبحث خلال الزيارة عدداً من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهاراً.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة توثيق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تم بمجلس التنسيق العماني السعودي، بجانب افتتاح المنفذ الحدودي منفذ الربع الخالي بين البلدين كنقطة ارتكاز للصادرات والواردات بين البلدين، وبين دول مجلس التعاون بشكل عام.