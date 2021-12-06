النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وجه السعد في ديار السلاطين".. ماذا كتب العمانيون ترحيباً بالأمير محمد بن سلمان؟

عبّروا عن سعادتهم بزيارته وبمتانة العلاقات مع المملكة

تلقى زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان ترحيباً كبيراً رسمياً وشعبياً، حيث تتهيأ العاصمة مسقط لاستقبال الأمير الشاب كمحطة أولى ضمن جولة خليجية، قُبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي في عمان بعبارات الترحيب والضيافة، وتصدر وسمي #محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان و #عمان_ترحب_بالأمير_محمد_بن_سلمان قائمة الهاشتاجات المتزينة بعبارات الحب والود بين الشعبين السعودي والعماني، والترحيب الحار بضيف السلطنة الكبير.

"وجه السعد في ديار السلاطين"

وكتب الصحفي العماني، سالم كشوب، مقالاً بعنوان "وجه السعد في ديار السلاطين" في صحيفة الرؤية العمانية، مرحباً بالزيارة "غير العادية" لولي العهد لمسقط، لافتاً إلى أنها "زيارة فخمة لشخصية يحمل الشعب العماني لها وللأشقاء في المملكة كل معاني المحبة والأخوة الصادقة".

وعبر "كشوب" عن أهمية الزيارة وأنها ستكون محط أنظار العالم بأسره، واصفاً الزيارة بـ"عيد فرح ومحبة" في السلطنة لقدوم الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنه سيكون لهذه الزيارة من دور مُهم في الكثير من ملامح التعاون في العديد من المجالات سواء السياسية، أو الاقتصادية، ومناقشة العديد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ورحب المغرد العماني، محمد سليمان الهنائي، بالزيارة قائلاً: "هلا بفكر الشباب الوقاد الذي يقود تاريخ وحضارة مملكة قلوب الأمة المملكة العربية السعودية، حللت يا سمو الأمير محمد بن سلمان أهلاً ونزلت سهلاً بدار السلاطين والتاريخ والحضارة سلطنة عُمان وفي عرش السلطان هيثم بن طارق".

وكتبت مريم الرواحي مرحبة بالزيارة: "أجمل الترحيب يضيف عُمان، والأنظار تتجه وتتطلع إلى افتتاح الأعجوبة الهندسية بين السعودية وعمان".

وأنشد الشاعر العماني، على الغنبوصي، أبياتاً معبراً فيها سعادته بالزيارة الكبيرة: "والليلة الخنجر مع سيوف ونخيل واللون الأخضر شامخ بعنفوانه..

في أرض منهم لليالي قناديل وهيثم على راس المعالي حصانه..

هذا محمد لامع النجم وسهيل فخر الشعب والدار وأعظم رهانه"

وتواصلت عبارات الترحيب من الشعب العماني، فكتب خميس البلوشي: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أهلاً بك في بلدك الثاني سلطنة عمان. تنور الدار بوجودك ضيفاً كبيراً وعزيزاً وكريماً. حفظك الله وكلل بالخير مسعاك".

زيارة خير للبلدين

فيما توقع الإعلامي العماني، عبدالله السعيدي، أن تتضمن الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين، إذ قال: "اتفاقيات متوقعة خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان: استثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية بالدقم، التعاون في مجال الطاقة، شراكة في مجال الأمن الغذائي، تعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية، افتتاح أول منفذ بري".

وفي بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، أعلن أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية لمسقط، تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة التي تجمع شعبَي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه لقاء السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارة المملكة في يوليو الماضي.

وأوضح البيان، أن ولي العهد سيبحث خلال الزيارة عدداً من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهاراً.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة توثيق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تم بمجلس التنسيق العماني السعودي، بجانب افتتاح المنفذ الحدودي منفذ الربع الخالي بين البلدين كنقطة ارتكاز للصادرات والواردات بين البلدين، وبين دول مجلس التعاون بشكل عام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وجه السعد في ديار السلاطين".. ماذا كتب العمانيون ترحيباً بالأمير محمد بن سلمان؟
سبق

تلقى زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان ترحيباً كبيراً رسمياً وشعبياً، حيث تتهيأ العاصمة مسقط لاستقبال الأمير الشاب كمحطة أولى ضمن جولة خليجية، قُبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي في عمان بعبارات الترحيب والضيافة، وتصدر وسمي #محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان و #عمان_ترحب_بالأمير_محمد_بن_سلمان قائمة الهاشتاجات المتزينة بعبارات الحب والود بين الشعبين السعودي والعماني، والترحيب الحار بضيف السلطنة الكبير.

"وجه السعد في ديار السلاطين"

وكتب الصحفي العماني، سالم كشوب، مقالاً بعنوان "وجه السعد في ديار السلاطين" في صحيفة الرؤية العمانية، مرحباً بالزيارة "غير العادية" لولي العهد لمسقط، لافتاً إلى أنها "زيارة فخمة لشخصية يحمل الشعب العماني لها وللأشقاء في المملكة كل معاني المحبة والأخوة الصادقة".

وعبر "كشوب" عن أهمية الزيارة وأنها ستكون محط أنظار العالم بأسره، واصفاً الزيارة بـ"عيد فرح ومحبة" في السلطنة لقدوم الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنه سيكون لهذه الزيارة من دور مُهم في الكثير من ملامح التعاون في العديد من المجالات سواء السياسية، أو الاقتصادية، ومناقشة العديد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ورحب المغرد العماني، محمد سليمان الهنائي، بالزيارة قائلاً: "هلا بفكر الشباب الوقاد الذي يقود تاريخ وحضارة مملكة قلوب الأمة المملكة العربية السعودية، حللت يا سمو الأمير محمد بن سلمان أهلاً ونزلت سهلاً بدار السلاطين والتاريخ والحضارة سلطنة عُمان وفي عرش السلطان هيثم بن طارق".

وكتبت مريم الرواحي مرحبة بالزيارة: "أجمل الترحيب يضيف عُمان، والأنظار تتجه وتتطلع إلى افتتاح الأعجوبة الهندسية بين السعودية وعمان".

وأنشد الشاعر العماني، على الغنبوصي، أبياتاً معبراً فيها سعادته بالزيارة الكبيرة: "والليلة الخنجر مع سيوف ونخيل واللون الأخضر شامخ بعنفوانه..

في أرض منهم لليالي قناديل وهيثم على راس المعالي حصانه..

هذا محمد لامع النجم وسهيل فخر الشعب والدار وأعظم رهانه"

وتواصلت عبارات الترحيب من الشعب العماني، فكتب خميس البلوشي: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أهلاً بك في بلدك الثاني سلطنة عمان. تنور الدار بوجودك ضيفاً كبيراً وعزيزاً وكريماً. حفظك الله وكلل بالخير مسعاك".

زيارة خير للبلدين

فيما توقع الإعلامي العماني، عبدالله السعيدي، أن تتضمن الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين، إذ قال: "اتفاقيات متوقعة خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان: استثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية بالدقم، التعاون في مجال الطاقة، شراكة في مجال الأمن الغذائي، تعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية، افتتاح أول منفذ بري".

وفي بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، أعلن أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية لمسقط، تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة التي تجمع شعبَي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه لقاء السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارة المملكة في يوليو الماضي.

وأوضح البيان، أن ولي العهد سيبحث خلال الزيارة عدداً من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهاراً.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة توثيق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تم بمجلس التنسيق العماني السعودي، بجانب افتتاح المنفذ الحدودي منفذ الربع الخالي بين البلدين كنقطة ارتكاز للصادرات والواردات بين البلدين، وبين دول مجلس التعاون بشكل عام.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
05:53 PM

"وجه السعد في ديار السلاطين".. ماذا كتب العمانيون ترحيباً بالأمير محمد بن سلمان؟

عبّروا عن سعادتهم بزيارته وبمتانة العلاقات مع المملكة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
2,966

تلقى زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسلطنة عمان ترحيباً كبيراً رسمياً وشعبياً، حيث تتهيأ العاصمة مسقط لاستقبال الأمير الشاب كمحطة أولى ضمن جولة خليجية، قُبيل قمة دول مجلس التعاون التي تحتضنها الرياض منتصف الشهر الجاري.

وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي في عمان بعبارات الترحيب والضيافة، وتصدر وسمي #محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان و #عمان_ترحب_بالأمير_محمد_بن_سلمان قائمة الهاشتاجات المتزينة بعبارات الحب والود بين الشعبين السعودي والعماني، والترحيب الحار بضيف السلطنة الكبير.

"وجه السعد في ديار السلاطين"

وكتب الصحفي العماني، سالم كشوب، مقالاً بعنوان "وجه السعد في ديار السلاطين" في صحيفة الرؤية العمانية، مرحباً بالزيارة "غير العادية" لولي العهد لمسقط، لافتاً إلى أنها "زيارة فخمة لشخصية يحمل الشعب العماني لها وللأشقاء في المملكة كل معاني المحبة والأخوة الصادقة".

وعبر "كشوب" عن أهمية الزيارة وأنها ستكون محط أنظار العالم بأسره، واصفاً الزيارة بـ"عيد فرح ومحبة" في السلطنة لقدوم الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أنه سيكون لهذه الزيارة من دور مُهم في الكثير من ملامح التعاون في العديد من المجالات سواء السياسية، أو الاقتصادية، ومناقشة العديد من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ورحب المغرد العماني، محمد سليمان الهنائي، بالزيارة قائلاً: "هلا بفكر الشباب الوقاد الذي يقود تاريخ وحضارة مملكة قلوب الأمة المملكة العربية السعودية، حللت يا سمو الأمير محمد بن سلمان أهلاً ونزلت سهلاً بدار السلاطين والتاريخ والحضارة سلطنة عُمان وفي عرش السلطان هيثم بن طارق".

وكتبت مريم الرواحي مرحبة بالزيارة: "أجمل الترحيب يضيف عُمان، والأنظار تتجه وتتطلع إلى افتتاح الأعجوبة الهندسية بين السعودية وعمان".

وأنشد الشاعر العماني، على الغنبوصي، أبياتاً معبراً فيها سعادته بالزيارة الكبيرة: "والليلة الخنجر مع سيوف ونخيل واللون الأخضر شامخ بعنفوانه..

في أرض منهم لليالي قناديل وهيثم على راس المعالي حصانه..

هذا محمد لامع النجم وسهيل فخر الشعب والدار وأعظم رهانه"

وتواصلت عبارات الترحيب من الشعب العماني، فكتب خميس البلوشي: "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أهلاً بك في بلدك الثاني سلطنة عمان. تنور الدار بوجودك ضيفاً كبيراً وعزيزاً وكريماً. حفظك الله وكلل بالخير مسعاك".

زيارة خير للبلدين

فيما توقع الإعلامي العماني، عبدالله السعيدي، أن تتضمن الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين البلدين الشقيقين، إذ قال: "اتفاقيات متوقعة خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان: استثمارات في مشروع إقامة منطقة صناعية بالدقم، التعاون في مجال الطاقة، شراكة في مجال الأمن الغذائي، تعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية، افتتاح أول منفذ بري".

وفي بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني، أعلن أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية لمسقط، تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزاً لأواصر المودة التي تجمع شعبَي البلدين، واستكمالاً لما أسفر عنه لقاء السلطان هيثم بن طارق، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء زيارة المملكة في يوليو الماضي.

وأوضح البيان، أن ولي العهد سيبحث خلال الزيارة عدداً من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك؛ خدمة لمصالح البلدين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهاراً.

ومن المنتظر أن يتم خلال الزيارة توثيق ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، إلى المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تم بمجلس التنسيق العماني السعودي، بجانب افتتاح المنفذ الحدودي منفذ الربع الخالي بين البلدين كنقطة ارتكاز للصادرات والواردات بين البلدين، وبين دول مجلس التعاون بشكل عام.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,256
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,324
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,351

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة