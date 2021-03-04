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"التجمع الصحي الأول" يناقش أداء منشآته جنوب وغرب الرياض.. افتراضيًا

لرفع مستوى الرعاية الصحية وتطوير أداء القوى البشرية العاملة

عقد تجمع الرياض الصحي الأول، اجتماعه الاستراتيجي افتراضيًا؛ لمناقشة أداء الربع الأخير لعام 2020، وذلك بحضور رئيس التجمع، الدكتور صالح التميمي، وقيادات المنشآت الطبية التابعة للتجمع.

وقال: "التميمي" إن الاجتماع الاستراتيجي ناقش أبرز مؤشرات الأداء ونتائجها النوعية بشكل تفصيلي في مدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الملك سلمان، ومستشفى النقاهة، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومستشفى الإيمان، والإدارة التنفيذية لصحة المجتمع.

وأكّد "التميمي" أن تجمع الرياض الأول يعمل على رفع مستوى الرعاية الصحية، وتطوير أداء القوى البشرية العاملة، مشددًا على دور التجمع في بناء مجتمع صحي وواعٍ، وبناء نظام صحي أكثر كفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال تحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصحية من خلال تقليل فترات الانتظار والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، إضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية .

وقدّم "التميمي"، في نهاية اللقاء شكره وتقديره لمدراء المنشآت وقادة مسارات الرعاية الصحية؛ على حضورهم وتفاعلهم، حاثاً الجميع على بذل مزيد من الجهد والعطاء؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

تجمع الرياض الصحي الأول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"التجمع الصحي الأول" يناقش أداء منشآته جنوب وغرب الرياض.. افتراضيًا
سبق

عقد تجمع الرياض الصحي الأول، اجتماعه الاستراتيجي افتراضيًا؛ لمناقشة أداء الربع الأخير لعام 2020، وذلك بحضور رئيس التجمع، الدكتور صالح التميمي، وقيادات المنشآت الطبية التابعة للتجمع.

وقال: "التميمي" إن الاجتماع الاستراتيجي ناقش أبرز مؤشرات الأداء ونتائجها النوعية بشكل تفصيلي في مدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الملك سلمان، ومستشفى النقاهة، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومستشفى الإيمان، والإدارة التنفيذية لصحة المجتمع.

وأكّد "التميمي" أن تجمع الرياض الأول يعمل على رفع مستوى الرعاية الصحية، وتطوير أداء القوى البشرية العاملة، مشددًا على دور التجمع في بناء مجتمع صحي وواعٍ، وبناء نظام صحي أكثر كفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال تحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصحية من خلال تقليل فترات الانتظار والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، إضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية .

وقدّم "التميمي"، في نهاية اللقاء شكره وتقديره لمدراء المنشآت وقادة مسارات الرعاية الصحية؛ على حضورهم وتفاعلهم، حاثاً الجميع على بذل مزيد من الجهد والعطاء؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
03:33 PM

"التجمع الصحي الأول" يناقش أداء منشآته جنوب وغرب الرياض.. افتراضيًا

لرفع مستوى الرعاية الصحية وتطوير أداء القوى البشرية العاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد تجمع الرياض الصحي الأول، اجتماعه الاستراتيجي افتراضيًا؛ لمناقشة أداء الربع الأخير لعام 2020، وذلك بحضور رئيس التجمع، الدكتور صالح التميمي، وقيادات المنشآت الطبية التابعة للتجمع.

وقال: "التميمي" إن الاجتماع الاستراتيجي ناقش أبرز مؤشرات الأداء ونتائجها النوعية بشكل تفصيلي في مدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الملك سلمان، ومستشفى النقاهة، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومستشفى الإيمان، والإدارة التنفيذية لصحة المجتمع.

وأكّد "التميمي" أن تجمع الرياض الأول يعمل على رفع مستوى الرعاية الصحية، وتطوير أداء القوى البشرية العاملة، مشددًا على دور التجمع في بناء مجتمع صحي وواعٍ، وبناء نظام صحي أكثر كفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك من خلال تحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصحية من خلال تقليل فترات الانتظار والتركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، إضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية .

وقدّم "التميمي"، في نهاية اللقاء شكره وتقديره لمدراء المنشآت وقادة مسارات الرعاية الصحية؛ على حضورهم وتفاعلهم، حاثاً الجميع على بذل مزيد من الجهد والعطاء؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.

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