تزوجا في ماليزيا وشدا الرحال للديار المقدسة في شهر العسل.. قصة حاج

قالا لـ"سبق": سنزور قبر الرسول بالمدينة وبعض المواقع التاريخية للصحابة

في قصة مغايرة لما هو معتاد عند الكثيرين الذين يبحثون عن أماكن طبيعية وبلدان مختلفة، أثناء زواجهما لقضاء شهر العسل؛ فضّل الحاج حسين محمد من ماليزيا وزوجته، أن تكون رحلة شهر العسل إلى المسجد الحرام ومكة المكرمة لقضاء فريضة الحج ورؤية الكعبة المشرفة.

وفي التفاصيل يقول الحاج حسين لـ"سبق": لقد تزوجنا في ماليزيا منذ 14 يومًا، وعندما فكرنا أين نذهب في شهر العسل، قررت زوجتي أن نأتي إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ومشاهدة الأماكن الإسلامية والطواف حول الكعبة؛ حيث سوف نقضي أجمل أيام عمرنا؛ مضيفًا أنني بالفعل وافقت على فكرتها، وتقدمت للجهات المعنية لأداء فريضة الحج فتمت الموافقة.

وأضاف: عندما سمع الأصدقاء والأهل بخطتنا، رحّبوا كثيرًا، وها نحن اليوم نعيش أجمل أيام عمرنا في المشاعر المقدسة؛ حيث كانت هذه المرة الأولى التي نحج فيها ونرى الكعبة المشرفة.

وأردف: لقد زرنا عددًا من الأماكن الإسلامية، وتعرّفنا عليها، إنه شيء رائع جدًّا، وإننا سوف نذهب للمدينة المنورة بهدف زيارة قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والسلام، وفي نهاية حديثه شكر حكومة خادم الحرمين على هذه الجهود والخدمات المقدمة للحجاج.