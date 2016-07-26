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"تجارة الشمالية" تكشف حصاد مخالفات المنشآت ومنافذ البيع في العيد

625 زيارة تفتيشية رقابية.. ودعوة للإبلاغ بالاتصال أو عبر التطبيق

نفّذت الفِرَق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، 625 زيارة تفتيشية رقابية على المنشآت التجارية وجميع منافذ البيع؛ لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومتابعة تطبيق أنظمة حماية المستهلك.

وأوضح مدير عام التجارة بالمنطقة، أحمد الفايز، أن الفِرَق الرقابية قامت بجولات هدفت لمتابعة أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة؛ مبينًا أنها تَلَقّت 120 بلاغًا تجاريًّا على مستوى المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، كما تم تحرير 40 مخالفة فورية للمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا "الفايز" جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، عبر الاتصال على مركز البلاغات (1900) أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

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"تجارة الشمالية" تكشف حصاد مخالفات المنشآت ومنافذ البيع في العيد
سبق

نفّذت الفِرَق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، 625 زيارة تفتيشية رقابية على المنشآت التجارية وجميع منافذ البيع؛ لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومتابعة تطبيق أنظمة حماية المستهلك.

وأوضح مدير عام التجارة بالمنطقة، أحمد الفايز، أن الفِرَق الرقابية قامت بجولات هدفت لمتابعة أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة؛ مبينًا أنها تَلَقّت 120 بلاغًا تجاريًّا على مستوى المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، كما تم تحرير 40 مخالفة فورية للمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا "الفايز" جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، عبر الاتصال على مركز البلاغات (1900) أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
12:06 PM

"تجارة الشمالية" تكشف حصاد مخالفات المنشآت ومنافذ البيع في العيد

625 زيارة تفتيشية رقابية.. ودعوة للإبلاغ بالاتصال أو عبر التطبيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نفّذت الفِرَق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، 625 زيارة تفتيشية رقابية على المنشآت التجارية وجميع منافذ البيع؛ لمتابعة التزام تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومتابعة تطبيق أنظمة حماية المستهلك.

وأوضح مدير عام التجارة بالمنطقة، أحمد الفايز، أن الفِرَق الرقابية قامت بجولات هدفت لمتابعة أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة؛ مبينًا أنها تَلَقّت 120 بلاغًا تجاريًّا على مستوى المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، كما تم تحرير 40 مخالفة فورية للمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعا "الفايز" جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، عبر الاتصال على مركز البلاغات (1900) أو عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.

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