وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة، بتكليف عدد من الموظفين والحضور على رأس العمل طيلة مدة الإجازة؛ لإنجاز المعاملات أولًا بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات وتيسير شؤونهم.
وشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
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أمير حائل يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
لإنجاز المعاملات أولًا بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات
وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة، بتكليف عدد من الموظفين والحضور على رأس العمل طيلة مدة الإجازة؛ لإنجاز المعاملات أولًا بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات وتيسير شؤونهم.
وشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة، بتكليف عدد من الموظفين والحضور على رأس العمل طيلة مدة الإجازة؛ لإنجاز المعاملات أولًا بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات وتيسير شؤونهم.
أمير حائل يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
لإنجاز المعاملات أولًا بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات
وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة، بتكليف عدد من الموظفين والحضور على رأس العمل طيلة مدة الإجازة؛ لإنجاز المعاملات أولًا بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات وتيسير شؤونهم.
وشدد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.