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القاهرة.. القبض على طفل متسابق "ذا فويس كيدز" لمحاولته قتل جاره

غرس مفتاح سيارة في رأسه

قبضت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأحد، على الطفل معاذ عيسى متسابق "ذا فويس كيدز"، المتهم بالشروع في القتل وغرس مفتاح سيارة في رأس جاره، حيث أمرت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، بحبس معاذ عيسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، طبقاً لصحيفة "الرؤية".

وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، ضجّت خلال الأيام القليلة الماضية، بما فعله الطفل معاذ عيسى، بعدما اعتدى على زميل له يُدعى "حسن شريف"، وضربه بمفتاح في رأسه، واخترق المفتاح جمجمة الأخير، الذي يمكث بالمستشفى في حالة حرجة حالياً.

وسائل إعلام مصرية نقلت عن والدة الصبي المصاب تفاصيل الحادث، حيث قالت الأم إن "معاذ عيسى ليس صديقاً لابنها، ولكنه جارهم، وإنهما أحياناً يتواصلان"، مؤكدة أن "ابنها لا تربطه أي علاقة بمعاذ، وأن نجلها مشهود له بالتفوق في دراسته والأخلاق بين زملائه".

وأضافت أنه "يوم الحادث، قابل معاذ نجلها حسن (15 عاماً)، وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولاً استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه، ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه".

والدة المصاب أضافت أنه تم نقل نجلها إلى المستشفى، لافتةً إلى أن "الإصابة تطلبت إجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، وأنه حالياً في فترة العلاج بعد إجراء العملية"، مشيرة إلى أن علاج ابنها سيتطلب وقتاً طويلاً.

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القاهرة.. القبض على طفل متسابق "ذا فويس كيدز" لمحاولته قتل جاره
سبق

قبضت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأحد، على الطفل معاذ عيسى متسابق "ذا فويس كيدز"، المتهم بالشروع في القتل وغرس مفتاح سيارة في رأس جاره، حيث أمرت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، بحبس معاذ عيسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، طبقاً لصحيفة "الرؤية".

وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، ضجّت خلال الأيام القليلة الماضية، بما فعله الطفل معاذ عيسى، بعدما اعتدى على زميل له يُدعى "حسن شريف"، وضربه بمفتاح في رأسه، واخترق المفتاح جمجمة الأخير، الذي يمكث بالمستشفى في حالة حرجة حالياً.

وسائل إعلام مصرية نقلت عن والدة الصبي المصاب تفاصيل الحادث، حيث قالت الأم إن "معاذ عيسى ليس صديقاً لابنها، ولكنه جارهم، وإنهما أحياناً يتواصلان"، مؤكدة أن "ابنها لا تربطه أي علاقة بمعاذ، وأن نجلها مشهود له بالتفوق في دراسته والأخلاق بين زملائه".

وأضافت أنه "يوم الحادث، قابل معاذ نجلها حسن (15 عاماً)، وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولاً استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه، ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه".

والدة المصاب أضافت أنه تم نقل نجلها إلى المستشفى، لافتةً إلى أن "الإصابة تطلبت إجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، وأنه حالياً في فترة العلاج بعد إجراء العملية"، مشيرة إلى أن علاج ابنها سيتطلب وقتاً طويلاً.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
05:51 PM

القاهرة.. القبض على طفل متسابق "ذا فويس كيدز" لمحاولته قتل جاره

غرس مفتاح سيارة في رأسه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبضت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الأحد، على الطفل معاذ عيسى متسابق "ذا فويس كيدز"، المتهم بالشروع في القتل وغرس مفتاح سيارة في رأس جاره، حيث أمرت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، بحبس معاذ عيسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، طبقاً لصحيفة "الرؤية".

وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، ضجّت خلال الأيام القليلة الماضية، بما فعله الطفل معاذ عيسى، بعدما اعتدى على زميل له يُدعى "حسن شريف"، وضربه بمفتاح في رأسه، واخترق المفتاح جمجمة الأخير، الذي يمكث بالمستشفى في حالة حرجة حالياً.

وسائل إعلام مصرية نقلت عن والدة الصبي المصاب تفاصيل الحادث، حيث قالت الأم إن "معاذ عيسى ليس صديقاً لابنها، ولكنه جارهم، وإنهما أحياناً يتواصلان"، مؤكدة أن "ابنها لا تربطه أي علاقة بمعاذ، وأن نجلها مشهود له بالتفوق في دراسته والأخلاق بين زملائه".

وأضافت أنه "يوم الحادث، قابل معاذ نجلها حسن (15 عاماً)، وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولاً استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه، ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه".

والدة المصاب أضافت أنه تم نقل نجلها إلى المستشفى، لافتةً إلى أن "الإصابة تطلبت إجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، وأنه حالياً في فترة العلاج بعد إجراء العملية"، مشيرة إلى أن علاج ابنها سيتطلب وقتاً طويلاً.

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