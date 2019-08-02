بالصور .. السفير السعودي بإثيوبيا يودّع حجاج بيت الله في أديس أبابا

ممثل الخارجية الإثيوبية شكر جهود المملكة في خدمة المسلمين

عبدالله النحيط

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا، مندوب المملكة الدائم لدى الاتحاد الإفريقي سامي بن جميل عبدالله، حفل توديع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، لحج هذا العام 1440هـ، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبحضور المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عمر إدريس زلقا.

واستهل السفير كلمته بالثناء والشكر لله تعالى، ثم قدم الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يقدمانه من رعاية لبيت الله الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، ورعاية لضيوف الحرمين والاهتمام في تطوير الخدمات المقدمة لهم.

وذكر في معرض كلمته إحصائية لعدد المستفيدين من البرنامج على مدار الـ 24 سنة الماضية، واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالنخب والمفكرين الذين يخدمون دينهم ووطنهم، وتقديم منحة الحج كهدية لهم تقديراً لجهودهم وحثهم على المزيد من العطاء، كما أثنى على الجهد المبذول من منسوبي السفارة، والملحقية الدينية التابع للبعثة، ومكتب الخطوط السعودية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وألقى الملحق الديني علي الخضيري كلمة ترحيبية بالضيوف وهنأهم لحصولهم على شرف أداء فريضة الحج، ضيوفاً على خادم الحرمين الشريفين.

وعرّف بالبرنامج والخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خدمة لضيوف بيت الله الحرام، وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ ومتابعته الخاصة لإنجاح البرنامج.

وأوضح أن عدد المستضافين لهذا العام من إثيوبيا عشرون شخصية، يحتلون مراكز مرموقة ومنهم أكاديميون بارزون يعملون في جامعات الدولة، وكذلك مسؤولون في المؤسسات الحكومية وإعلاميون بارزون، مثنياً على جهود سفير خادم الحرمين الشريفين ودعمه المتواصل الملحقية واهتمامه الشخصي لإنجاح البرنامج.

وألقى كلمة الضيوف السفير تمسكن عمر، من وزارة الخارجية الإثيوبية والتي شكر فيها قيادة المملكة الرشيدة، لاهتمامهم بالمسلمين عامة وبمسلمي إثيوبيا على وجه الخصوص.

وأقام السفير مأدبة عشاء في خيمة العرب بدار سكن السفير، تخلله توزيع هدية الإحرام وهدية السفارة، وكذلك هدية مدير الخطوط السعودية.

وتخلل الاجتماع دعوات صادقة وعبارات امتنان وافتخار من الضيوف، وقد حضر حفل التوديع عدد من موظفي بعثة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام الإثيوبية.