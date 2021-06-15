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"الحفظي" يدشن حملة تطعيم ضد كورونا بالتعاون مع "صحة عسير"

اطمأن على توافُر وسائل السلامة وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية

دشَّن المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، حملة لتطعيم منسوبي "تقني عسير" باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر الزيدان، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، في مقر الكلية التقنية بأبها في جوحان، وتستمر إلى يوم غد.

واطمأن على توافُر وسائل السلامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبيَّن أن المستهدفين من هذه الحملة هم المتدربون الذين وصل تحصينهم إلى 47 ٪، فيما وصل التحصين للموظفين 93٪.

وأوضح الدكتور سليمان الحفظي أن هذه الحملة تأتي في إطار تفعيل التعاون المستمر بين "تقني عسير"، ومختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة، منها "صحة عسير" .

وعبّر الدكتور الحفظي عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، وفريق العمل كافة، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتطعيم منسوبي "تقني عسير"، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

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"الحفظي" يدشن حملة تطعيم ضد كورونا بالتعاون مع "صحة عسير"
سبق

دشَّن المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، حملة لتطعيم منسوبي "تقني عسير" باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر الزيدان، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، في مقر الكلية التقنية بأبها في جوحان، وتستمر إلى يوم غد.

واطمأن على توافُر وسائل السلامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبيَّن أن المستهدفين من هذه الحملة هم المتدربون الذين وصل تحصينهم إلى 47 ٪، فيما وصل التحصين للموظفين 93٪.

وأوضح الدكتور سليمان الحفظي أن هذه الحملة تأتي في إطار تفعيل التعاون المستمر بين "تقني عسير"، ومختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة، منها "صحة عسير" .

وعبّر الدكتور الحفظي عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، وفريق العمل كافة، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتطعيم منسوبي "تقني عسير"، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
10:26 PM

"الحفظي" يدشن حملة تطعيم ضد كورونا بالتعاون مع "صحة عسير"

اطمأن على توافُر وسائل السلامة وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشَّن المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، حملة لتطعيم منسوبي "تقني عسير" باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر الزيدان، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، في مقر الكلية التقنية بأبها في جوحان، وتستمر إلى يوم غد.

واطمأن على توافُر وسائل السلامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبيَّن أن المستهدفين من هذه الحملة هم المتدربون الذين وصل تحصينهم إلى 47 ٪، فيما وصل التحصين للموظفين 93٪.

وأوضح الدكتور سليمان الحفظي أن هذه الحملة تأتي في إطار تفعيل التعاون المستمر بين "تقني عسير"، ومختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة، منها "صحة عسير" .

وعبّر الدكتور الحفظي عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، وفريق العمل كافة، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتطعيم منسوبي "تقني عسير"، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

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