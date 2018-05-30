"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الـ8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.