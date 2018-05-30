"الأرصاد": سحب رعدية على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.