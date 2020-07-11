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"الصحة" تعلن تسجيل 2994 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 229480

"صحة الجوف": مراجعو المراكز الصحية تخطوا الـ 400 آلف شخص

استفادوا من خدمات المراكز الصحية البالغة 61 في المدن والقرى

كشفت "صحة الجوف" أن عدد مراجعي المراكز الصحية على مستوى منطقة الجوف خلال النصف الأول لعام 2020م بلغ 420913 مراجعاً، استفادوا من خدمات المراكز الصحية البالغ عددها 61 مركزاً صحياً موزعة في مدن ومحافظات وقرى المنطقة، تحوي عيادات عامة وعيادة تطعيمات وعيادات للأسنان وأقسام للأشعة والمختبر والتعقيم والجودة.

وقالت "صحة الجوف": المراكز الصحية تسعى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالشكل الكامل وفق معايير الجودة في الخدمات الصحية وتوفير الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة للإسهام في تقليص الضغط على المستشفيات الرئيسة وإيصال الخدمة للمستفيدين منها داخل الأحياء من خلال مراكز مجهزة بالكامل.

وأضافت: تم تجهيز جميع المراكز بالإجراءات الاحترازية الوقائية للوقاية من فايروس كورونا الجديد، حيث تم اعتماد نقاط الفرز البصري منذ بداية الجائحة، ووضع ملصقات تعليمات الالتزام بالمسافة، إضافة إلى ما تقدمه المراكز من توعية صحية لمراجعيها حول الإجراءات الوقائية من الفيروس.

وأردفت: المراكز الصحية بالمنطقة خلال فترة منع التجول أطلقت العديد من المبادرات لخدمة المراجعين عن بعد، حيث قامت بإطلاق مبادرة توصيل الدواء خاصة للأمراض المزمنة، كما تتابع مرضاها الذي يعانون من أمراض مزمنة والتواصل معهم لاستلام علاجهم أو إرسال رسالة لهم لاستلامها عن طريق برنامج وصفتي، إضافة الى ما تقوم به من متابعة المتخلفين عن مواعيد التطعيمات والتواصل معهم لأخذ تطعيمات أطفالهم.

وقامت المراكز الصحية بالمنطقة، بالمشاركة مع الحملات المجتمعية، بتوعية المجتمع والعمالة الوافدة وعمليات المسح النشط وعمليات الفرز البصري في مداخل المنطقة وفي مساكن الوافدين، كما تم تحويل ثمانية مراكز لعملية المسح الموسع و ثمانية مراكز "تطمن" وتخصيصها لذلك الغرض.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة الجوف": مراجعو المراكز الصحية تخطوا الـ 400 آلف شخص
سبق

كشفت "صحة الجوف" أن عدد مراجعي المراكز الصحية على مستوى منطقة الجوف خلال النصف الأول لعام 2020م بلغ 420913 مراجعاً، استفادوا من خدمات المراكز الصحية البالغ عددها 61 مركزاً صحياً موزعة في مدن ومحافظات وقرى المنطقة، تحوي عيادات عامة وعيادة تطعيمات وعيادات للأسنان وأقسام للأشعة والمختبر والتعقيم والجودة.

وقالت "صحة الجوف": المراكز الصحية تسعى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالشكل الكامل وفق معايير الجودة في الخدمات الصحية وتوفير الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة للإسهام في تقليص الضغط على المستشفيات الرئيسة وإيصال الخدمة للمستفيدين منها داخل الأحياء من خلال مراكز مجهزة بالكامل.

وأضافت: تم تجهيز جميع المراكز بالإجراءات الاحترازية الوقائية للوقاية من فايروس كورونا الجديد، حيث تم اعتماد نقاط الفرز البصري منذ بداية الجائحة، ووضع ملصقات تعليمات الالتزام بالمسافة، إضافة إلى ما تقدمه المراكز من توعية صحية لمراجعيها حول الإجراءات الوقائية من الفيروس.

وأردفت: المراكز الصحية بالمنطقة خلال فترة منع التجول أطلقت العديد من المبادرات لخدمة المراجعين عن بعد، حيث قامت بإطلاق مبادرة توصيل الدواء خاصة للأمراض المزمنة، كما تتابع مرضاها الذي يعانون من أمراض مزمنة والتواصل معهم لاستلام علاجهم أو إرسال رسالة لهم لاستلامها عن طريق برنامج وصفتي، إضافة الى ما تقوم به من متابعة المتخلفين عن مواعيد التطعيمات والتواصل معهم لأخذ تطعيمات أطفالهم.

وقامت المراكز الصحية بالمنطقة، بالمشاركة مع الحملات المجتمعية، بتوعية المجتمع والعمالة الوافدة وعمليات المسح النشط وعمليات الفرز البصري في مداخل المنطقة وفي مساكن الوافدين، كما تم تحويل ثمانية مراكز لعملية المسح الموسع و ثمانية مراكز "تطمن" وتخصيصها لذلك الغرض.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
05:35 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
06:25 PM

"صحة الجوف": مراجعو المراكز الصحية تخطوا الـ 400 آلف شخص

استفادوا من خدمات المراكز الصحية البالغة 61 في المدن والقرى

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مهنا التميمي - الجوف
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كشفت "صحة الجوف" أن عدد مراجعي المراكز الصحية على مستوى منطقة الجوف خلال النصف الأول لعام 2020م بلغ 420913 مراجعاً، استفادوا من خدمات المراكز الصحية البالغ عددها 61 مركزاً صحياً موزعة في مدن ومحافظات وقرى المنطقة، تحوي عيادات عامة وعيادة تطعيمات وعيادات للأسنان وأقسام للأشعة والمختبر والتعقيم والجودة.

وقالت "صحة الجوف": المراكز الصحية تسعى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالشكل الكامل وفق معايير الجودة في الخدمات الصحية وتوفير الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة للإسهام في تقليص الضغط على المستشفيات الرئيسة وإيصال الخدمة للمستفيدين منها داخل الأحياء من خلال مراكز مجهزة بالكامل.

وأضافت: تم تجهيز جميع المراكز بالإجراءات الاحترازية الوقائية للوقاية من فايروس كورونا الجديد، حيث تم اعتماد نقاط الفرز البصري منذ بداية الجائحة، ووضع ملصقات تعليمات الالتزام بالمسافة، إضافة إلى ما تقدمه المراكز من توعية صحية لمراجعيها حول الإجراءات الوقائية من الفيروس.

وأردفت: المراكز الصحية بالمنطقة خلال فترة منع التجول أطلقت العديد من المبادرات لخدمة المراجعين عن بعد، حيث قامت بإطلاق مبادرة توصيل الدواء خاصة للأمراض المزمنة، كما تتابع مرضاها الذي يعانون من أمراض مزمنة والتواصل معهم لاستلام علاجهم أو إرسال رسالة لهم لاستلامها عن طريق برنامج وصفتي، إضافة الى ما تقوم به من متابعة المتخلفين عن مواعيد التطعيمات والتواصل معهم لأخذ تطعيمات أطفالهم.

وقامت المراكز الصحية بالمنطقة، بالمشاركة مع الحملات المجتمعية، بتوعية المجتمع والعمالة الوافدة وعمليات المسح النشط وعمليات الفرز البصري في مداخل المنطقة وفي مساكن الوافدين، كما تم تحويل ثمانية مراكز لعملية المسح الموسع و ثمانية مراكز "تطمن" وتخصيصها لذلك الغرض.

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