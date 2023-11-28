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تزامناً مع بدء الإجازة.. حراك كثيف تشهده أسواق القصيم والأسعار تتفاوت

بضائع تتنوع.. ملابس وأغذية ومقتنيات تحتاجها العائلات في موسم الشتاء

تشهد مختلف الأسواق التجارية في مدينة بريدة ومحافظاتها هذه الأيام، انتعاشاً في حركة البيع والشراء؛ نظراً لكثافة إقبال المتسوقين الذين يحرصون على شراء ما يحتاجونه في بداية موسم الشتاء لإجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ.

وبدأت الأسواق بعرض بضائعها الشتوية ومستلزماتها بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة؛ استعداداً لاستقبال المتسوقين، لشراء ما يحتاجون استخدامه كالمفارش والخيام المتنقلة.

ورصدت "واس"، في جولة ميدانية تنوع المعروض في أرجاء المنطقة، والتقت عدداً من المتسوقين، الذين أكدوا حرصهم على اصطحاب عائلاتهم إلى المحلات؛ لشراء ما يلزم من ملابس وأغذية ومقتنيات تحتاجها العائلات في موسم الشتاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامناً مع بدء الإجازة.. حراك كثيف تشهده أسواق القصيم والأسعار تتفاوت
سبق

تشهد مختلف الأسواق التجارية في مدينة بريدة ومحافظاتها هذه الأيام، انتعاشاً في حركة البيع والشراء؛ نظراً لكثافة إقبال المتسوقين الذين يحرصون على شراء ما يحتاجونه في بداية موسم الشتاء لإجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ.

وبدأت الأسواق بعرض بضائعها الشتوية ومستلزماتها بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة؛ استعداداً لاستقبال المتسوقين، لشراء ما يحتاجون استخدامه كالمفارش والخيام المتنقلة.

ورصدت "واس"، في جولة ميدانية تنوع المعروض في أرجاء المنطقة، والتقت عدداً من المتسوقين، الذين أكدوا حرصهم على اصطحاب عائلاتهم إلى المحلات؛ لشراء ما يلزم من ملابس وأغذية ومقتنيات تحتاجها العائلات في موسم الشتاء.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
02:22 PM

تزامناً مع بدء الإجازة.. حراك كثيف تشهده أسواق القصيم والأسعار تتفاوت

بضائع تتنوع.. ملابس وأغذية ومقتنيات تحتاجها العائلات في موسم الشتاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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تشهد مختلف الأسواق التجارية في مدينة بريدة ومحافظاتها هذه الأيام، انتعاشاً في حركة البيع والشراء؛ نظراً لكثافة إقبال المتسوقين الذين يحرصون على شراء ما يحتاجونه في بداية موسم الشتاء لإجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ.

وبدأت الأسواق بعرض بضائعها الشتوية ومستلزماتها بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة؛ استعداداً لاستقبال المتسوقين، لشراء ما يحتاجون استخدامه كالمفارش والخيام المتنقلة.

ورصدت "واس"، في جولة ميدانية تنوع المعروض في أرجاء المنطقة، والتقت عدداً من المتسوقين، الذين أكدوا حرصهم على اصطحاب عائلاتهم إلى المحلات؛ لشراء ما يلزم من ملابس وأغذية ومقتنيات تحتاجها العائلات في موسم الشتاء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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