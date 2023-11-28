تزامناً مع بدء الإجازة.. حراك كثيف تشهده أسواق القصيم والأسعار تتفاوت

بضائع تتنوع.. ملابس وأغذية ومقتنيات تحتاجها العائلات في موسم الشتاء

تشهد مختلف الأسواق التجارية في مدينة بريدة ومحافظاتها هذه الأيام، انتعاشاً في حركة البيع والشراء؛ نظراً لكثافة إقبال المتسوقين الذين يحرصون على شراء ما يحتاجونه في بداية موسم الشتاء لإجازة الفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ.

وبدأت الأسواق بعرض بضائعها الشتوية ومستلزماتها بأسعار متفاوتة تختلف بحسب المواد المعروضة؛ استعداداً لاستقبال المتسوقين، لشراء ما يحتاجون استخدامه كالمفارش والخيام المتنقلة.

ورصدت "واس"، في جولة ميدانية تنوع المعروض في أرجاء المنطقة، والتقت عدداً من المتسوقين، الذين أكدوا حرصهم على اصطحاب عائلاتهم إلى المحلات؛ لشراء ما يلزم من ملابس وأغذية ومقتنيات تحتاجها العائلات في موسم الشتاء.