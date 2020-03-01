الفلبين تدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الانقلابية وأعمال التصعيد باليمن

أكدت دعمها للحكومة الشرعية اليمنية وجهود المبعوث الأممي بالبلاد

أعرب القائم بأعمال وزير الخارجية الفلبيني إنريكو مانالو عن إدانة بلاده لأعمال التصعيد والاعتداءات كافة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

وفي التفاصيل، أكد "مانالو" دعم الحكومة الفلبينية الثابت والمستمر للحكومة الشرعية اليمنية، وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

جاء هذا في لقاء جمع المسؤول الفلبيني مع سفير اليمن غير المقيم لدى بلاده عادل باحميد في العاصمة الفلبينية مانيلا، بحث فيه الجانبان تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المشتركة بين الحكومتين في العديد من القضايا في المحافل الدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

واستعرض السفير اليمني التصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية من خلال الاعتداءات، وإحداث المزيد من الخراب والدمار مستغلة ما تبديه الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي من حرص على إحلال السلام، وإنهاء الحرب.

وأعلن السفير باحميد خلال اللقاء عزم اليمن على افتتاح قنصلية فخرية في العاصمة الفلبينية؛ وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل القيام برعاية مصالح الرعايا اليمنيين في الفلبين الذين غالبيتهم من الطلاب الدارسين في الجامعات الفلبينية.