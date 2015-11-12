النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الربيعة" يفتتح المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة 2019م

لإكساب الممارسين مهارات علمية دقيقة وخبرة سريعة

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في الرياض اليوم، المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية الذي يقام بعنوان "نتواصل لنتعاون".

وقال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر عبدالرحمن العيبان في كلمته خلال الحفل: انعقاد هذا المؤتمر يعدّ تجسيداً لمبدأ التكامل والتعاون بين الممارسين الصحيين والأكاديميين من جميع القطاعات الطبية والعسكرية والجيش والطيران والجامعات الذين نفخر بمشاركتهم جميعاً في هذا المحفل العلمي الرائد.

وأكد اهتمام الصحة بدعم التعليم الطبي المستمر عن طريق المحاكاة الذي يكسب الممارسين الصحيين مهارات علمية دقيقة وخبرة سريعة في تقديم خِدْمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية تصب أولاً وأخيراً في خدمة المريض وسلامته.

واشتمل حفل الافتتاح على تقديم اللجنة العلمية للمؤتمر، واستعراض للبرنامج العلمي والمحاور المعتمدة في المؤتمر.

وكرّم وزير الصحة الجهات الراعية والمشاركين والجهات المنظمة للمؤتمر.

وافتتح المعرض المصاحب للمؤتمر، واطلع على الأركان والأجنحة للجهات المشاركة من القطاع الحكومي والخاص، وشاهد عدداً من فعاليات المحاكاة في المعرض.

يذكر أن المؤتمر اعتمد بعدد 48 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتضمن 75 ورقة علمية شارك في تقديمها نخبة من المتحدثين والخبراء والباحثين المعتمدين من قبل منظمات عالمية لوضع الخطط والمعايير، واعتماد مراكز المحاكاة دولياً، إضافة إلى إقامة 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.

وزير الصحة المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الربيعة" يفتتح المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة 2019م
سبق

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في الرياض اليوم، المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية الذي يقام بعنوان "نتواصل لنتعاون".

وقال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر عبدالرحمن العيبان في كلمته خلال الحفل: انعقاد هذا المؤتمر يعدّ تجسيداً لمبدأ التكامل والتعاون بين الممارسين الصحيين والأكاديميين من جميع القطاعات الطبية والعسكرية والجيش والطيران والجامعات الذين نفخر بمشاركتهم جميعاً في هذا المحفل العلمي الرائد.

وأكد اهتمام الصحة بدعم التعليم الطبي المستمر عن طريق المحاكاة الذي يكسب الممارسين الصحيين مهارات علمية دقيقة وخبرة سريعة في تقديم خِدْمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية تصب أولاً وأخيراً في خدمة المريض وسلامته.

واشتمل حفل الافتتاح على تقديم اللجنة العلمية للمؤتمر، واستعراض للبرنامج العلمي والمحاور المعتمدة في المؤتمر.

وكرّم وزير الصحة الجهات الراعية والمشاركين والجهات المنظمة للمؤتمر.

وافتتح المعرض المصاحب للمؤتمر، واطلع على الأركان والأجنحة للجهات المشاركة من القطاع الحكومي والخاص، وشاهد عدداً من فعاليات المحاكاة في المعرض.

يذكر أن المؤتمر اعتمد بعدد 48 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتضمن 75 ورقة علمية شارك في تقديمها نخبة من المتحدثين والخبراء والباحثين المعتمدين من قبل منظمات عالمية لوضع الخطط والمعايير، واعتماد مراكز المحاكاة دولياً، إضافة إلى إقامة 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
04:34 PM

"الربيعة" يفتتح المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة 2019م

لإكساب الممارسين مهارات علمية دقيقة وخبرة سريعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
308

افتتح وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في الرياض اليوم، المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية الذي يقام بعنوان "نتواصل لنتعاون".

وقال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر عبدالرحمن العيبان في كلمته خلال الحفل: انعقاد هذا المؤتمر يعدّ تجسيداً لمبدأ التكامل والتعاون بين الممارسين الصحيين والأكاديميين من جميع القطاعات الطبية والعسكرية والجيش والطيران والجامعات الذين نفخر بمشاركتهم جميعاً في هذا المحفل العلمي الرائد.

وأكد اهتمام الصحة بدعم التعليم الطبي المستمر عن طريق المحاكاة الذي يكسب الممارسين الصحيين مهارات علمية دقيقة وخبرة سريعة في تقديم خِدْمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية تصب أولاً وأخيراً في خدمة المريض وسلامته.

واشتمل حفل الافتتاح على تقديم اللجنة العلمية للمؤتمر، واستعراض للبرنامج العلمي والمحاور المعتمدة في المؤتمر.

وكرّم وزير الصحة الجهات الراعية والمشاركين والجهات المنظمة للمؤتمر.

وافتتح المعرض المصاحب للمؤتمر، واطلع على الأركان والأجنحة للجهات المشاركة من القطاع الحكومي والخاص، وشاهد عدداً من فعاليات المحاكاة في المعرض.

يذكر أن المؤتمر اعتمد بعدد 48 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتضمن 75 ورقة علمية شارك في تقديمها نخبة من المتحدثين والخبراء والباحثين المعتمدين من قبل منظمات عالمية لوضع الخطط والمعايير، واعتماد مراكز المحاكاة دولياً، إضافة إلى إقامة 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,244
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,217
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,584
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,878

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة