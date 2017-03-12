15 وفاة جديدة بـ"كورونا" في فرنسا وحصيلة الإصابات ترتفع إلى 2281

"أوليفييه فيران": تسجيل نحو 500 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت فرنسا اليوم تسجيل 15 وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا في فرنسا ما يرفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 48 حالة من أصل 2281 إصابة سجّلت منذ نهاية يناير.

وأوضح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران خلال مؤتمر صحافي أنّه تمّ تسجيل نحو 500 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية وأنّ 105 مصابين هم حاليًا في العناية المركّزة.

وقال الوزير "أنا أدرك العزلة التي يسبّبها هذا الإجراء للمسنّين وثقله على أفراد العائلات الذين يرغبون بالتعبير عن اهتمامهم التامّ بأقربائهم، لكن في زمن الوباء، الأولوية للحماية".