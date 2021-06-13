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الصين تسجل 11 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا و7 حالات بلا أعراض

مجمل الإصابات 83075 وعدد الوفيات ثابت عند 4634

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، يوم السبت، إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية يوم الجمعة.

وأعلنت اللجنة، في بيان يوم السبت، أن خمسة من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج، مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين.

وكانت اللجنة قد أبلغت عن سبع إصابات مؤكدة؛ فضلاً عن حالة واحدة بلا أعراض في اليوم السابق.

وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83075، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل 11 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا و7 حالات بلا أعراض
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، يوم السبت، إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية يوم الجمعة.

وأعلنت اللجنة، في بيان يوم السبت، أن خمسة من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج، مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين.

وكانت اللجنة قد أبلغت عن سبع إصابات مؤكدة؛ فضلاً عن حالة واحدة بلا أعراض في اليوم السابق.

وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83075، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
10:33 AM

الصين تسجل 11 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا و7 حالات بلا أعراض

مجمل الإصابات 83075 وعدد الوفيات ثابت عند 4634

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، يوم السبت، إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية يوم الجمعة.

وأعلنت اللجنة، في بيان يوم السبت، أن خمسة من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج، مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين.

وكانت اللجنة قد أبلغت عن سبع إصابات مؤكدة؛ فضلاً عن حالة واحدة بلا أعراض في اليوم السابق.

وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83075، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

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