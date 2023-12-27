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"أمانة الرياض": نستهدف 5 مرتكزات من رمز الاستجابة السريعة بالمنشآت التجارية

قالت: يبدأ تنفيذه إلزامياً السبت المقبل لتقييم جودة الخدمات المقدمة للسكان

أكّدت أمانة منطقة الرياض، أنه ابتداءً من السبت المقبل الأول من يناير 2022.. سيطبّق العمل بإلزام المنشآت التجارية في المنطقة بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على واجهاتها الأمامية، لتقييم جودة الخدمات المقدمة.

ولفتت أمانة الرياض، إلى أنه سيسهم في تحقيق 5 مرتكزات، من بينها: منح السكان إمكانية تقييم الخدمات المقدمة لهم، وسهولة تقديم البلاغات في محال مخالفة المنشأة، وتمكين المراقبين من أداء أدوارهم الرقابية، وتصحيح وتحديث بيانات المنشآت التجارية، وربط الرخصة والموقع بنظم المعلومات الجغرافية.

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"أمانة الرياض": نستهدف 5 مرتكزات من رمز الاستجابة السريعة بالمنشآت التجارية
سبق

أكّدت أمانة منطقة الرياض، أنه ابتداءً من السبت المقبل الأول من يناير 2022.. سيطبّق العمل بإلزام المنشآت التجارية في المنطقة بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على واجهاتها الأمامية، لتقييم جودة الخدمات المقدمة.

ولفتت أمانة الرياض، إلى أنه سيسهم في تحقيق 5 مرتكزات، من بينها: منح السكان إمكانية تقييم الخدمات المقدمة لهم، وسهولة تقديم البلاغات في محال مخالفة المنشأة، وتمكين المراقبين من أداء أدوارهم الرقابية، وتصحيح وتحديث بيانات المنشآت التجارية، وربط الرخصة والموقع بنظم المعلومات الجغرافية.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
08:48 AM

"أمانة الرياض": نستهدف 5 مرتكزات من رمز الاستجابة السريعة بالمنشآت التجارية

قالت: يبدأ تنفيذه إلزامياً السبت المقبل لتقييم جودة الخدمات المقدمة للسكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت أمانة منطقة الرياض، أنه ابتداءً من السبت المقبل الأول من يناير 2022.. سيطبّق العمل بإلزام المنشآت التجارية في المنطقة بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على واجهاتها الأمامية، لتقييم جودة الخدمات المقدمة.

ولفتت أمانة الرياض، إلى أنه سيسهم في تحقيق 5 مرتكزات، من بينها: منح السكان إمكانية تقييم الخدمات المقدمة لهم، وسهولة تقديم البلاغات في محال مخالفة المنشأة، وتمكين المراقبين من أداء أدوارهم الرقابية، وتصحيح وتحديث بيانات المنشآت التجارية، وربط الرخصة والموقع بنظم المعلومات الجغرافية.

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