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بحيرات في الشوارع.. "بلدية صبيا" تواصل عملها في إزالة آثار ومخلفات مياه الأمطار

بعدما تسببت في عرقلة سير المركبات وقطع الطرق عليهم

استمراراً لجهودها في متابعة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين، تواصل بلدية محافظة صبيا، ممثلة في قسم النظافة، إزالة الآثار والأتربة التي خلفتها مياه الأمطار، بجانب العمل على نزح تجمعات المياه ومباشرة البلاغات والملاحظات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع في المحافظة، الذين أفادوا بتجمعات المياه في الطرق والشوارع والأحياء الداخلية والقرى؛ ما تسبب في عرقلة سير المركبات وقطع الطرق عليهم.

من جانبه بيّن رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية استعدت وبكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية باشرت عدة بلاغات واردة من المواطنين في عدد من المواقع داخل المدينة أو ما يتبع لها من قرى، خاصة المواقع التي ما زالت غير مخدومة بشبكة تصريف لمياه الأمطار، والمدرجة ضمن المشاريع المستقبلية.

وأشار "دغريري" إلى أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات تعمل حالياً على متابعة العمل في إزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار في الأحياء والقرى حسب الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحيرات في الشوارع.. "بلدية صبيا" تواصل عملها في إزالة آثار ومخلفات مياه الأمطار
سبق

استمراراً لجهودها في متابعة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين، تواصل بلدية محافظة صبيا، ممثلة في قسم النظافة، إزالة الآثار والأتربة التي خلفتها مياه الأمطار، بجانب العمل على نزح تجمعات المياه ومباشرة البلاغات والملاحظات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع في المحافظة، الذين أفادوا بتجمعات المياه في الطرق والشوارع والأحياء الداخلية والقرى؛ ما تسبب في عرقلة سير المركبات وقطع الطرق عليهم.

من جانبه بيّن رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية استعدت وبكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية باشرت عدة بلاغات واردة من المواطنين في عدد من المواقع داخل المدينة أو ما يتبع لها من قرى، خاصة المواقع التي ما زالت غير مخدومة بشبكة تصريف لمياه الأمطار، والمدرجة ضمن المشاريع المستقبلية.

وأشار "دغريري" إلى أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات تعمل حالياً على متابعة العمل في إزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار في الأحياء والقرى حسب الاختصاص.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
08:22 PM

بحيرات في الشوارع.. "بلدية صبيا" تواصل عملها في إزالة آثار ومخلفات مياه الأمطار

بعدما تسببت في عرقلة سير المركبات وقطع الطرق عليهم

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محمد المواسي - نجران
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استمراراً لجهودها في متابعة الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين، تواصل بلدية محافظة صبيا، ممثلة في قسم النظافة، إزالة الآثار والأتربة التي خلفتها مياه الأمطار، بجانب العمل على نزح تجمعات المياه ومباشرة البلاغات والملاحظات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع في المحافظة، الذين أفادوا بتجمعات المياه في الطرق والشوارع والأحياء الداخلية والقرى؛ ما تسبب في عرقلة سير المركبات وقطع الطرق عليهم.

من جانبه بيّن رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري، أن البلدية استعدت وبكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية باشرت عدة بلاغات واردة من المواطنين في عدد من المواقع داخل المدينة أو ما يتبع لها من قرى، خاصة المواقع التي ما زالت غير مخدومة بشبكة تصريف لمياه الأمطار، والمدرجة ضمن المشاريع المستقبلية.

وأشار "دغريري" إلى أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات تعمل حالياً على متابعة العمل في إزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار في الأحياء والقرى حسب الاختصاص.

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