النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

20 يوماً غياباً تكلل بعودة .. هكذا أسهمت "سبق" في العثور على "عيساوي"

شقيقه: خرج حينها إلى جهة غير معلومة ونُقل لمستشفى الصحة النفسية بالرياض

عثرت أسرة المواطن محمد عيسى عيساوي؛ عليه في أحد الأحياء بمدينة الرياض، بعد مشاهدة أحد مواطني الحي مناشدة ذويه عبر "سبق"، عقب 20 يوماً من فقدانه شرقي العاصمة.

وقال شقيقه، لـ"سبق"، إن محمد يعاني أمراضاً نفسية مزمنة، ويسكن مع والدته بشرق الرياض، وخرج من المنزل حينها إلى جهة غير معلومة، وبعد نشر الخبر في "سبق"، عُثر عليه في أحد أحياء جنوب الرياض؛ حيث تلقينا اتصالاً من أحد الذين شاهدوا الخبر في "سبق"، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمل للصحة النفسية بالرياض.

الرياض محمد عيساوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
20 يوماً غياباً تكلل بعودة .. هكذا أسهمت "سبق" في العثور على "عيساوي"
سبق

عثرت أسرة المواطن محمد عيسى عيساوي؛ عليه في أحد الأحياء بمدينة الرياض، بعد مشاهدة أحد مواطني الحي مناشدة ذويه عبر "سبق"، عقب 20 يوماً من فقدانه شرقي العاصمة.

وقال شقيقه، لـ"سبق"، إن محمد يعاني أمراضاً نفسية مزمنة، ويسكن مع والدته بشرق الرياض، وخرج من المنزل حينها إلى جهة غير معلومة، وبعد نشر الخبر في "سبق"، عُثر عليه في أحد أحياء جنوب الرياض؛ حيث تلقينا اتصالاً من أحد الذين شاهدوا الخبر في "سبق"، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمل للصحة النفسية بالرياض.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
12:48 PM

20 يوماً غياباً تكلل بعودة .. هكذا أسهمت "سبق" في العثور على "عيساوي"

شقيقه: خرج حينها إلى جهة غير معلومة ونُقل لمستشفى الصحة النفسية بالرياض

A A A
فهد كاملي - الرياض
1
6,706

عثرت أسرة المواطن محمد عيسى عيساوي؛ عليه في أحد الأحياء بمدينة الرياض، بعد مشاهدة أحد مواطني الحي مناشدة ذويه عبر "سبق"، عقب 20 يوماً من فقدانه شرقي العاصمة.

وقال شقيقه، لـ"سبق"، إن محمد يعاني أمراضاً نفسية مزمنة، ويسكن مع والدته بشرق الرياض، وخرج من المنزل حينها إلى جهة غير معلومة، وبعد نشر الخبر في "سبق"، عُثر عليه في أحد أحياء جنوب الرياض؛ حيث تلقينا اتصالاً من أحد الذين شاهدوا الخبر في "سبق"، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمل للصحة النفسية بالرياض.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,867
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,038
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,370
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,791

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة