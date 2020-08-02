النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حجاج بيت الله يتمون رمي الجمرات الثلاث ويغادرون لأداء طواف الوداع

وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية وتحقيق التباعد المكاني

أتم حجاج بيت الله الحرام اليوم -ثاني أيام التشريق- رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

وغادر حجاج بيت الله الحرام اليوم مشعر منى متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع بعد أن أتموا رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1441هـ.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية أداء الحجاج لرمي الجمرات وما صاحبه من حسن تنظيم وترتيب، حيث تم تفويج ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات على مراحل شهدت التزام الحجاج بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية والبُعد المكاني.

وعبّر ضيوف الرحمن عن مشاعرهم الفياضة بإتمام نسك رمي الجمرات وما قدمته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات خلال أدائهم فريضة الحج.

ونوهوا بالتدابير الوقائية والطبية التي طبقتها المملكة للحفاظ على صحتهم وعلى صحة العاملين معهم.

وقدموا شكرهم لوزارة الحج والعمرة ولجميع الجهات المشاركة في الحج على جهودهم التي بذلوها لخدمتهم وتسهيل حجهم، سائلين الله أن يجزل للجميع الأجر والمثوبة وأن يتقبل منهم حجهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حجاج بيت الله يتمون رمي الجمرات الثلاث ويغادرون لأداء طواف الوداع
سبق

أتم حجاج بيت الله الحرام اليوم -ثاني أيام التشريق- رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

وغادر حجاج بيت الله الحرام اليوم مشعر منى متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع بعد أن أتموا رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1441هـ.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية أداء الحجاج لرمي الجمرات وما صاحبه من حسن تنظيم وترتيب، حيث تم تفويج ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات على مراحل شهدت التزام الحجاج بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية والبُعد المكاني.

وعبّر ضيوف الرحمن عن مشاعرهم الفياضة بإتمام نسك رمي الجمرات وما قدمته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات خلال أدائهم فريضة الحج.

ونوهوا بالتدابير الوقائية والطبية التي طبقتها المملكة للحفاظ على صحتهم وعلى صحة العاملين معهم.

وقدموا شكرهم لوزارة الحج والعمرة ولجميع الجهات المشاركة في الحج على جهودهم التي بذلوها لخدمتهم وتسهيل حجهم، سائلين الله أن يجزل للجميع الأجر والمثوبة وأن يتقبل منهم حجهم.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
06:25 PM

حجاج بيت الله يتمون رمي الجمرات الثلاث ويغادرون لأداء طواف الوداع

وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية وتحقيق التباعد المكاني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
881

أتم حجاج بيت الله الحرام اليوم -ثاني أيام التشريق- رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

وغادر حجاج بيت الله الحرام اليوم مشعر منى متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع بعد أن أتموا رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1441هـ.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية أداء الحجاج لرمي الجمرات وما صاحبه من حسن تنظيم وترتيب، حيث تم تفويج ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات على مراحل شهدت التزام الحجاج بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية والبُعد المكاني.

وعبّر ضيوف الرحمن عن مشاعرهم الفياضة بإتمام نسك رمي الجمرات وما قدمته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات خلال أدائهم فريضة الحج.

ونوهوا بالتدابير الوقائية والطبية التي طبقتها المملكة للحفاظ على صحتهم وعلى صحة العاملين معهم.

وقدموا شكرهم لوزارة الحج والعمرة ولجميع الجهات المشاركة في الحج على جهودهم التي بذلوها لخدمتهم وتسهيل حجهم، سائلين الله أن يجزل للجميع الأجر والمثوبة وأن يتقبل منهم حجهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,613
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,344

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة