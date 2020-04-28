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تنفّذ عن بُعد.. "تعليم الرياض" يطلق مسابقة "أتعلم" لحفظ القرآن وتلاوته

تستهدف الطلاب في جميع المراحل عبر 3 مسارات وجوائزها 150 ألفًا

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي بنين وبنات، مسابقتها الرمضانية (أتعلم) لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبره للطلاب والطالبات؛ وذلك لجميع المراحل الدراسية؛ وذلك بمجموع جوائز تبلغ 150 ألف ريال.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: إن المسابقة تأتي انطلاقًا من مبادرة وزارة التعليم في إطلاق عدد من المسابقات العلمية ومسابقات في تلاوة وحفظ القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل، والتي ستُنفّذ عن بُعد وتهدف إلى تحفيز الطلاب والطالبات للعناية بالقرآن الكريم واستثمار أوقاتهم خلال شهر رمضان، بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم، وإذكاء روح المنافسة بينهم، وتعزيز القيم الوطنية لديهم ورفع نواتج التعلم في القرآن الكريم وتفسيره من خلال إقامة مسابقة في تلاوة وحفظ القرآن الكريم وتدبره، متصلة بالمنهج الدراسي للقرآن الكريم وتفسيره؛ وذلك في كل مرحلة دراسية؛ مما سيعزز لديهم قيمهم الوطنية بناء على منظومة قيم مرتبطة بإرث المملكة وعناصر ووحدتها ومبادئها الإسلامية الراسخة.

من جهته، بيّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغنام، أن المسابقة تستهدف الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية من خلال ربط المتسابقين بحلقات افتراضية مع المعلمين والمعلمات وإجراء المنافسة بينهم وتكريمهم؛ وذلك في ثلاث مسارات وهي مسار "نتقن" وهي مسابقة في حفظ القرآن الكريم للفصل الدراسي الثاني في كل مرحلة دراسية.

والمسار الثاني للمسابقة هو مسار "نتدبر" ويقوم الطالب أو الطالبة بحفظ معاني الكلمات للمنهج المقرر له في القرآن الكريم حسب مرحلته الدراسية.

والمسار الثالث للمسابقة هو مسابقة "نتلوها صحيحة" وهي حلقة يومية عن بُعد لتصحيح التلاوة يشارك فيها الطالب أو الطالبة مع المعلم ساعة يوميًّا، ويقوم الطالب والطالبة بتلاوة المقطع المحدد على المعلم أو المعلمة والطالب أو الطالبة المتميز في الأداء المنضبط في عرض تلاوته على المعلم أو المعلمة يحصل على الجائزة.

وبيّن "الغنام"، أن التسجيل في المسابقة بدأ من يوم الأحد الثالث من رمضان، وينتهي في السابع من رمضان؛ وذلك عبر الرابط التالي: https://forms.gle/d7fKPRdSF476HNxP7؛ مشيرًا إلى أن الإدارة رصدت جوائز قيمة تبلغ قيمتها 150 ألف ريال للطلاب والطالبات الفائزين؛ متمنية للجميع التوفيق.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنفّذ عن بُعد.. "تعليم الرياض" يطلق مسابقة "أتعلم" لحفظ القرآن وتلاوته
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي بنين وبنات، مسابقتها الرمضانية (أتعلم) لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبره للطلاب والطالبات؛ وذلك لجميع المراحل الدراسية؛ وذلك بمجموع جوائز تبلغ 150 ألف ريال.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: إن المسابقة تأتي انطلاقًا من مبادرة وزارة التعليم في إطلاق عدد من المسابقات العلمية ومسابقات في تلاوة وحفظ القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل، والتي ستُنفّذ عن بُعد وتهدف إلى تحفيز الطلاب والطالبات للعناية بالقرآن الكريم واستثمار أوقاتهم خلال شهر رمضان، بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم، وإذكاء روح المنافسة بينهم، وتعزيز القيم الوطنية لديهم ورفع نواتج التعلم في القرآن الكريم وتفسيره من خلال إقامة مسابقة في تلاوة وحفظ القرآن الكريم وتدبره، متصلة بالمنهج الدراسي للقرآن الكريم وتفسيره؛ وذلك في كل مرحلة دراسية؛ مما سيعزز لديهم قيمهم الوطنية بناء على منظومة قيم مرتبطة بإرث المملكة وعناصر ووحدتها ومبادئها الإسلامية الراسخة.

من جهته، بيّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغنام، أن المسابقة تستهدف الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية من خلال ربط المتسابقين بحلقات افتراضية مع المعلمين والمعلمات وإجراء المنافسة بينهم وتكريمهم؛ وذلك في ثلاث مسارات وهي مسار "نتقن" وهي مسابقة في حفظ القرآن الكريم للفصل الدراسي الثاني في كل مرحلة دراسية.

والمسار الثاني للمسابقة هو مسار "نتدبر" ويقوم الطالب أو الطالبة بحفظ معاني الكلمات للمنهج المقرر له في القرآن الكريم حسب مرحلته الدراسية.

والمسار الثالث للمسابقة هو مسابقة "نتلوها صحيحة" وهي حلقة يومية عن بُعد لتصحيح التلاوة يشارك فيها الطالب أو الطالبة مع المعلم ساعة يوميًّا، ويقوم الطالب والطالبة بتلاوة المقطع المحدد على المعلم أو المعلمة والطالب أو الطالبة المتميز في الأداء المنضبط في عرض تلاوته على المعلم أو المعلمة يحصل على الجائزة.

وبيّن "الغنام"، أن التسجيل في المسابقة بدأ من يوم الأحد الثالث من رمضان، وينتهي في السابع من رمضان؛ وذلك عبر الرابط التالي: https://forms.gle/d7fKPRdSF476HNxP7؛ مشيرًا إلى أن الإدارة رصدت جوائز قيمة تبلغ قيمتها 150 ألف ريال للطلاب والطالبات الفائزين؛ متمنية للجميع التوفيق.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:37 AM

تنفّذ عن بُعد.. "تعليم الرياض" يطلق مسابقة "أتعلم" لحفظ القرآن وتلاوته

تستهدف الطلاب في جميع المراحل عبر 3 مسارات وجوائزها 150 ألفًا

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي بنين وبنات، مسابقتها الرمضانية (أتعلم) لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبره للطلاب والطالبات؛ وذلك لجميع المراحل الدراسية؛ وذلك بمجموع جوائز تبلغ 150 ألف ريال.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: إن المسابقة تأتي انطلاقًا من مبادرة وزارة التعليم في إطلاق عدد من المسابقات العلمية ومسابقات في تلاوة وحفظ القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل، والتي ستُنفّذ عن بُعد وتهدف إلى تحفيز الطلاب والطالبات للعناية بالقرآن الكريم واستثمار أوقاتهم خلال شهر رمضان، بما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم، وإذكاء روح المنافسة بينهم، وتعزيز القيم الوطنية لديهم ورفع نواتج التعلم في القرآن الكريم وتفسيره من خلال إقامة مسابقة في تلاوة وحفظ القرآن الكريم وتدبره، متصلة بالمنهج الدراسي للقرآن الكريم وتفسيره؛ وذلك في كل مرحلة دراسية؛ مما سيعزز لديهم قيمهم الوطنية بناء على منظومة قيم مرتبطة بإرث المملكة وعناصر ووحدتها ومبادئها الإسلامية الراسخة.

من جهته، بيّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين عبدالله بن سعد الغنام، أن المسابقة تستهدف الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية من خلال ربط المتسابقين بحلقات افتراضية مع المعلمين والمعلمات وإجراء المنافسة بينهم وتكريمهم؛ وذلك في ثلاث مسارات وهي مسار "نتقن" وهي مسابقة في حفظ القرآن الكريم للفصل الدراسي الثاني في كل مرحلة دراسية.

والمسار الثاني للمسابقة هو مسار "نتدبر" ويقوم الطالب أو الطالبة بحفظ معاني الكلمات للمنهج المقرر له في القرآن الكريم حسب مرحلته الدراسية.

والمسار الثالث للمسابقة هو مسابقة "نتلوها صحيحة" وهي حلقة يومية عن بُعد لتصحيح التلاوة يشارك فيها الطالب أو الطالبة مع المعلم ساعة يوميًّا، ويقوم الطالب والطالبة بتلاوة المقطع المحدد على المعلم أو المعلمة والطالب أو الطالبة المتميز في الأداء المنضبط في عرض تلاوته على المعلم أو المعلمة يحصل على الجائزة.

وبيّن "الغنام"، أن التسجيل في المسابقة بدأ من يوم الأحد الثالث من رمضان، وينتهي في السابع من رمضان؛ وذلك عبر الرابط التالي: https://forms.gle/d7fKPRdSF476HNxP7؛ مشيرًا إلى أن الإدارة رصدت جوائز قيمة تبلغ قيمتها 150 ألف ريال للطلاب والطالبات الفائزين؛ متمنية للجميع التوفيق.

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