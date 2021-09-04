وفاة الشيخ عليبي الغامدي والصلاة عليه بالباحة غداً

توفي اليوم السبت، الشيخ عليبي الغامدي، والد المدير العام للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور سعود بن عليبي العليبي، وستقام صلاة الجنازة على الفقيد يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر بمقبرة الناصف بمعشوقة بمنطقة الباحة.

ويتلقى العزاء في منزل الفقيد الكائن بمعشوقة بالباحة، أو عبر الاتصال الهاتفي على جوال الدكتور "سعود": 0555945044.

وتتقدم إدارة صحيفة "سبق" بصادق العزاء والمواساة لأسرته "الغامدي"، وتسأل الله له المغفرة والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون" .