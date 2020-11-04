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"تقويم التعليم " توقع عقداً لاعتماد برنامج الطب والجراحة بجامعة حائل

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم الأربعاء، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة حائل.

وقع العقد رئيس الجامعة، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور سهيل بن سالم باجمّال.

وقدم المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور سهيل بن سالم باجمّال، الشكر لرئيس الجامعة ومنسوبيها على اهتمامهم باتخاذ خطوات متميزة لتطوير منظومة التعليم بالجامعة باعتماد برامجها الأكاديمية، وتحسين مخرجاتها، ومواءمتها مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد "باجمّال" أن الهيئة تركز حاليًا على استكمال اعتماد برامج كليات الطب بالمملكة، تماشيًا مع صدور تعميم الهيئة الأمريكية لتعليم طلاب الطب الأجانب "ECFMG"، الذي اشترط بحلول العام 2024م، أن يكون الطالب الراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا السريرية، والذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية، قد تخرج من إحدى كليات الطب الحاصلة على اعتماد أكاديمي من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME.

وتشير البيانات الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى وجود ستة برامج لبكالوريوس الطب من أصل 38 برنامجًا، قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي البرامجي، و١٧ برنامجًا في طور الحصول على الاعتماد (ثمانية برامج منها تم توقيع عقودها وسلمت الوثائق، وتسعة برامج أخرى تم توقيع عقودها وجدولتها في الفترة المقبلة).

ويتبقى 15 برنامجًا لم تتقدم للبدء في إجراءات الاعتماد، هي محور اهتمام الهيئة خلال الفترة المقبلة، تلبيةً للاحتياجات الوطنية، وللتمثيل الدولي المشرف للمملكة، وإسهامًا في تحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، بما يعكس المسؤولية المهنية والوطنية تجاه مستقبل هذا الوطن وأبنائه بشكل عام والقطاع الطبي وأثره الممتد على كل فئات المجتمع بشكل خاص.

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"تقويم التعليم " توقع عقداً لاعتماد برنامج الطب والجراحة بجامعة حائل
سبق

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم الأربعاء، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة حائل.

وقع العقد رئيس الجامعة، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور سهيل بن سالم باجمّال.

وقدم المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور سهيل بن سالم باجمّال، الشكر لرئيس الجامعة ومنسوبيها على اهتمامهم باتخاذ خطوات متميزة لتطوير منظومة التعليم بالجامعة باعتماد برامجها الأكاديمية، وتحسين مخرجاتها، ومواءمتها مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد "باجمّال" أن الهيئة تركز حاليًا على استكمال اعتماد برامج كليات الطب بالمملكة، تماشيًا مع صدور تعميم الهيئة الأمريكية لتعليم طلاب الطب الأجانب "ECFMG"، الذي اشترط بحلول العام 2024م، أن يكون الطالب الراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا السريرية، والذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية، قد تخرج من إحدى كليات الطب الحاصلة على اعتماد أكاديمي من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME.

وتشير البيانات الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى وجود ستة برامج لبكالوريوس الطب من أصل 38 برنامجًا، قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي البرامجي، و١٧ برنامجًا في طور الحصول على الاعتماد (ثمانية برامج منها تم توقيع عقودها وسلمت الوثائق، وتسعة برامج أخرى تم توقيع عقودها وجدولتها في الفترة المقبلة).

ويتبقى 15 برنامجًا لم تتقدم للبدء في إجراءات الاعتماد، هي محور اهتمام الهيئة خلال الفترة المقبلة، تلبيةً للاحتياجات الوطنية، وللتمثيل الدولي المشرف للمملكة، وإسهامًا في تحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، بما يعكس المسؤولية المهنية والوطنية تجاه مستقبل هذا الوطن وأبنائه بشكل عام والقطاع الطبي وأثره الممتد على كل فئات المجتمع بشكل خاص.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
06:38 PM

"تقويم التعليم " توقع عقداً لاعتماد برنامج الطب والجراحة بجامعة حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم الأربعاء، عقد تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة حائل.

وقع العقد رئيس الجامعة، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الدكتور سهيل بن سالم باجمّال.

وقدم المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور سهيل بن سالم باجمّال، الشكر لرئيس الجامعة ومنسوبيها على اهتمامهم باتخاذ خطوات متميزة لتطوير منظومة التعليم بالجامعة باعتماد برامجها الأكاديمية، وتحسين مخرجاتها، ومواءمتها مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد "باجمّال" أن الهيئة تركز حاليًا على استكمال اعتماد برامج كليات الطب بالمملكة، تماشيًا مع صدور تعميم الهيئة الأمريكية لتعليم طلاب الطب الأجانب "ECFMG"، الذي اشترط بحلول العام 2024م، أن يكون الطالب الراغب في الحصول على ترخيص لإكمال الدراسات العليا السريرية، والذي درس الطب خارج أمريكا الشمالية، قد تخرج من إحدى كليات الطب الحاصلة على اعتماد أكاديمي من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME.

وتشير البيانات الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى وجود ستة برامج لبكالوريوس الطب من أصل 38 برنامجًا، قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي البرامجي، و١٧ برنامجًا في طور الحصول على الاعتماد (ثمانية برامج منها تم توقيع عقودها وسلمت الوثائق، وتسعة برامج أخرى تم توقيع عقودها وجدولتها في الفترة المقبلة).

ويتبقى 15 برنامجًا لم تتقدم للبدء في إجراءات الاعتماد، هي محور اهتمام الهيئة خلال الفترة المقبلة، تلبيةً للاحتياجات الوطنية، وللتمثيل الدولي المشرف للمملكة، وإسهامًا في تحقيق رؤيتنا الوطنية 2030، بما يعكس المسؤولية المهنية والوطنية تجاه مستقبل هذا الوطن وأبنائه بشكل عام والقطاع الطبي وأثره الممتد على كل فئات المجتمع بشكل خاص.

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