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شاهد من جدة.. رفع 581 سيارة تالفة وخَرِبة تُعطل المرور وتُشَوّه المنظر العام

حصيلة شهر من الجولات الميدانية والرصد.. و"الزهراني": جهود الرقابة مستمرة

رفع قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، 581 سيارة خربة وتالفة خلال شهر؛ وذلك إثر جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام، وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع هذه السيارات الخربة والتالفة التي تسببت في تشويه المنظر العام؛ مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من جدة.. رفع 581 سيارة تالفة وخَرِبة تُعطل المرور وتُشَوّه المنظر العام
سبق

رفع قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، 581 سيارة خربة وتالفة خلال شهر؛ وذلك إثر جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام، وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع هذه السيارات الخربة والتالفة التي تسببت في تشويه المنظر العام؛ مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
10:28 AM

شاهد من جدة.. رفع 581 سيارة تالفة وخَرِبة تُعطل المرور وتُشَوّه المنظر العام

حصيلة شهر من الجولات الميدانية والرصد.. و"الزهراني": جهود الرقابة مستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفع قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة، 581 سيارة خربة وتالفة خلال شهر؛ وذلك إثر جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام، وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع هذه السيارات الخربة والتالفة التي تسببت في تشويه المنظر العام؛ مؤكدًا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

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