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"ترامب" سيخضع للمساءلة أمام مجلس النواب

"بيلوسي" قالت: أفعاله انتهكت الدستور

ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت "بيلوسي" للصحفيين: "إن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، وفقاً لـ"رويترز".

ترامب مجلس النواب

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"ترامب" سيخضع للمساءلة أمام مجلس النواب
سبق

ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت "بيلوسي" للصحفيين: "إن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، وفقاً لـ"رويترز".

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
06:40 PM

"ترامب" سيخضع للمساءلة أمام مجلس النواب

"بيلوسي" قالت: أفعاله انتهكت الدستور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت "بيلوسي" للصحفيين: "إن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، وفقاً لـ"رويترز".

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