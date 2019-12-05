"ترامب" سيخضع للمساءلة أمام مجلس النواب

ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت "بيلوسي" للصحفيين: "إن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، وفقاً لـ"رويترز".
ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت "بيلوسي" للصحفيين: "إن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، وفقاً لـ"رويترز".
ترامب مجلس النواب
ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت "بيلوسي" للصحفيين: "إن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، وفقاً لـ"رويترز".
ذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم (الخميس)، أنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت "بيلوسي" للصحفيين: "إن أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير"، وفقاً لـ"رويترز".